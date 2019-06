Pompeo: USAs ambassader får ikke heise regnbueflagget

Det bekrefter det amerikanske utenriksdepartementet etter at det er kommet kritikk mot avgjørelsen. Pompeo har ved tidligere anledninger uttalt at han definerer ekteskap som forbindelse mellom mann og kvinne, men at han også respekterer ansatte, uansett seksuell legning.

– Ministerens holdning hva angår flaggstangen er at kun det amerikanske flagget skal vaie der, sier talsperson for USAs UD, Morgan Ortagus.

Administrasjonen til den forrige presidenten, Barack Obama, tillot flagging med regnbueflagget på ambassadenes hovedflaggstang og flagget også med regnbueflagg på Det hvite hus i 2015 da høyesterett i USA legaliserte likekjønnede ekteskap.

Ortagus sier at ambassader og konsulater står fritt til å flagge med regnbueflagg andre steder på eiendommene sine i juni, den såkalt Pride-måneden da det tradisjonelt er en rekke arrangementer til støtte for bevegelsen der flagget er blitt et av de sterkeste symbolene de senere årene.