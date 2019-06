Tidligere geriljaleder tatt i ed i kongressen i Columbia

I fredsavtalen mellom FARC og Colombia, som Santrich selv var med på å fremforhandle, heter det at FARC skulle bli et politisk parti. Men Santrich, som egentlig heter Seuxis Hernandez, fikk aldri tatt plassen sin i kongressen, da han ble pågrepet for mer enn ett år siden.

Pågripelsen skal angivelig ha skjedd på anmodning fra USA. Der er han etterlyst, siktet for å ha smuglet 10 tonn kokain til USA i perioden juni 2017 til april 2018.

I mai ble han løslatt fra fengselet, men ble pågrepet like etterpå fordi påtalemyndigheten mente å ha funnet nye bevis i saken mot ham. Onsdag 29. mai aksepterte til slutt høyesterett i Colombia advokatenes begjæring om å løslate 52-åringen.

Tirsdag ble han endelig tatt i ed som medlem av kongressen og kommenterte at det var «et nytt skritt i kampen og forsvaret av fred for Columbia».

Ikke alle er enige i det. Sittende president Ivan Duque har ikke lagt skjul på at han ikke ville slippe Santrich ut av fengsel. Etter press fra USA har han forsikret at han har til hensikt å utlevere Santrich til USA.

Duque kalte Santrich «en mafioso» tirsdag og sa at han latterliggjør det colombianske samfunnet.

Det politiske partiet FARC sier presidentens uttalelser er på grensen til ærekrenkende.