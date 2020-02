Indias soldater er ikke «mentalt forberedt» på kvinners rolle i hæren

Indias høyesterett utfordret regjeringen og ba kvinner få bli offiserer og ha kamproller i hæren, skriver BBC.

– Test dem på samme måte som menn. Ikke ekskluder dem som klasse. Det er behov for en holdningsendring, sa domstolen.

Men dette falt ikke i god jord. Regjeringens advokater argumenterte med at kvinner ikke egner seg til å tjenestegjøre i hæren som soldater i strid. De mannlige soldatene er heller ikke «mentalt forberedt på å akseptere kvinnelige offiserer», svarte de.

Regjeringen mener også at det er utfordrende fordi kvinner skal ha omsorg for barn og hjem. En slik påpeking er oppsiktsvekkende, mener førsteamanuensis Kenneth Bo Nielsen ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

– Her sier de at kvinner ikke egner seg til visse typer militære tjenester. Det er et kvinnesyn som er helt i tråd med den konservative holdningen til den nåværende regjeringen i India, sier Nielsen.

Amit Gupta, Reuters / NTB scanpix

Ikke overraskende

At kvinner ikke egner seg til kamproller, er en gammeldags holdning, sier ekspert Srinarh Raghavan til BBC.

– Indiske soldater vil aldri akseptere kvinner fordi militærtrening dreier seg om normer og holdninger som soldatene bringer med seg fra sin sosiale bakgrunn, sier han.

Holdningen i hæren er ikke overraskende, mener Nielsen. Det indiske militæret er konservativt, og hæren regnes som den mest «maskuline» forsvarsgrenen.

– Militæret er bygget på verdier man forbinder med brorskap mellom soldater, fysisk styrke og fryktløshet. At kvinner møter motstand i hæren, kjenner vi igjen fra flere land, mener Nielsen.

Mange indere mener at kvinner egner seg best som mødre og hustruer. Flere synes at kvinners plass er i hjemmet, ikke i forsvaret. Nielsen sier at dette er en gammel og velkjent politisk retorikk i India.

Et farlig land for kvinner

Vivek Prakash, Reuters / NTB scanpix

En gruppevoldtekt på en buss i 2012 rystet hele India med over én milliard mennesker. Flere menn, inkludert sjåføren, banket og voldtok en kvinne. Fordi den mannlige vennen hennes prøvde å forsvare henne, ble også han banket opp. Etter den stygge hendelsen, ble begge kastet av bussen og forlatt.

Episoden er bare én av utallige volds- og drapssaker. Seksualisert vold og slavearbeid er fortsatt et stort problem i landet, ifølge eksperter.

I India blir det anmeldt en voldtekt hvert 15. minutt. Nær 34.000 voldtekter ble anmeldt i India i 2018. Hver fjerde anmeldelse førte til dom, ifølge NTB.

– Forestillinger om at kvinner skal være «ærbare», er fortsatt utbredt. Når kvinner etter slike grove voldtekter blir omtalt som «Indias døtre», ligger det en underliggende forståelse om at kvinner trenger beskyttelse av menn. Det vil si at kvinner og menn ikke er likestilt, mener Anne Waldrop, professor i utviklingsstudier ved Oslo Met.

Adnan Abidi, Reuters / NTB scanpix

Ifølge grunnloven har kvinner og menn like rettigheter, men bare på papiret. I praksis er kvinnens rolle mer basert på tradisjonelle verdier og normer, sier Waldrop.

Mange har i dag høyere utdanning og mener at kvinner kan utføre de samme oppgavene som menn. Noen kvinner er også aktive i kvinnebevegelser og tar på seg roller innenfor politikken. Likevel gjelder det fortsatt bare et fåtall, forteller hun.

– Ut fra kulturelle normer, er ikke politikk regnet som noe kvinner skal drive med, sier Waldrop.

Blir ikke anerkjent

For fem år siden skulle det bli mulig for kvinner få tjenestegjøre i militærpolitiet. Det kunngjorde Nirmala Sitharaman, nåværende finans- og bedriftsminister i India, i 2015.

I 2019 ønsket hæren å rekruttere kvinner for første gang. Kvinner skulle få muligheten til å hjelpe til i hærens feltoperasjoner. Det inkluderte også kamproller.

Manish Swarup / AP / NTB scanpix

Fakta: Likestillingspolitikk i India I India har kvinner og menn formelt de samme politiske og økonomiske rettighetene. Likevel er det fortsatt langt igjen til likestilling på mange samfunnsområder. Kvinnenes rolle i samfunnet varierer, blant annet ut fra deres regionale, religiøse, etniske og økonomiske tilhørighet. Mahatma Gandhi så på kvinnene som en viktig ressurs i frihetskampen, selv om han ikke gikk inn for full likestilling mellom kjønnene. I 1926 ble All Indian Women's Conference stiftet, og etter hvert har en rekke kvinneorganisasjoner fått flere roller. Kvinnene fikk stemmerett i 1949, og landet har i senere år hatt en stor andel kvinner i administrasjon og forvaltning. Myndighetene har også ført en aktiv likestillingspolitikk. Kilde: Det store norske leksikon.

Kvinners plikter som «ærbare» gjelder fortsatt

Ifølge indisk lov har kvinner og menn like rettigheter og plikter. Men mange indiske borgere har et tradisjonelt syn på kjønnsrollene. Mannen blir ansett som husets herre. Derfor strider loven imot hva som er «ærbare» kvinners plikter i praksis, forteller Waldrop.

Normer i India har dype røtter. Det gjør at kvinner får bestemte oppgaver, til tross for hva som står i loven. Lov og praksis er to helt forskjellige ting.

– Å gå inn i militær tjeneste strider imot disse tradisjonelle normene. Derfor mener mange at kvinner ikke er egnet for militæret, sier hun.