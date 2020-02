Natt til søndag vant Bernie Sanders en suveren seier i nominasjonsvalget i Nevada. Han har dermed to og en halv av tre mulige seiere i lommen.

Få er i tvil om at den selverklærte demokratiske sosialisten akkurat nå er favoritt hos partiets velgere. For en måned siden fikk han høre at han også skal være Russlands yndling. Sanders ble orientert om dette av amerikansk etterretning.