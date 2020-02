Verdens eldste mann (112) er død i Japan

Chitetsu Watanabe, som bodde i byen Joetsu i Japan, ble født 5. mars 1907. Han feiret sin 112-årsdag i januar og ble 12. februar godkjent som verdens eldste levende mann av Guinness rekordbok.

Watanabe tjenestegjorde i militæret under andre verdenskrig etter først å ha jobbet for en sukkerprodusent i Taiwan. Han var utdannet på landbruksskole og ble ansatt som offentlig tjenestemann etter krigen. Watanabe bodde på et pleiehjem til han ifølge lokale medier døde tirsdag.

Verdens eldste mann etterlot seg fem barn, 12 barnebarn, 16 oldebarn og et tippoldebarn.

Også verdens eldste levende person, Kane Tanaka, kommer fra Japan. Hun kunne feire sin 117-årsdag i januar.