Kardinals anke over overgrepsdom opp for høyesterett

En dato er foreløpig ikke satt for når Pells anke skal opp for Australias høyesterett. Ifølge nyhetsbyrået AP blir det trolig ikke før etter at høyesterettsdommerne er tilbake fra sommerferie i februar neste år.

78-åringen var en av pave Frans' nærmeste rådgivere, og han har vært pavens finansminister. I desember ble han funnet skyldig i voldtekt og andre seksuelle overgrep mot to mindreårige altergutter i Melbourne i 1996 og 1997.

De to ofrene var 12 og 13 år gamle da overgrepene fant sted, og saken ble kjent da den ene av dem døde av en overdose i 2014. Den andre gikk da til politiet og anmeldte Pell.

Dommen lød på seks års fengsel, men Pell anket. En domstol i Melbourne avviste i august anken, men den 78 år gamle kardinalen anket saken inn til høyesterett, som onsdag bekrefter at de skal behandle saken.

Pell er den mest høytstående katolske geistlige som noensinne er dømt for overgrep mot barn. Han har hele tiden fastholdt at han er uskyldig.