Uklart om spansk nyvalg vil løse fastlåst politisk situasjon

Dert er bare et halvt år siden sist spanjolene gikk til urnene. Da vant sosialdemokratiske PSOE og Pedro Sanchez, men fikk bare litt over en tredel av setene i nasjonalforsamlingen. Etter flere måneder med forhandlinger klarte ikke Sanchez å komme opp med et levedyktig regjeringsalternativ, men leder landet som statsminister i et forretningsministerium.

Også de foregående valgene har endt uten et tydelig flertall og har gitt landet flere mindretallsregjeringer.

– Spania har i dag tre venstrepartier, tre høyrepartier og tre katalanske separatistpartier. Da er det i praksis umulig på danne regjering, sier analytiker Federico Santi i Eurasia Group.

Fragmentering

Etter Franco-diktaturets fall i 1975, veksler PSOE og høyrepartiet Partido Popular (PP) på å lede landet, men det siste tiåret har spansk politikk blitt fragmentert.

PSOE utfordres av Unidas Podemos og nystiftede Mas Pais. Sanchez håper på støtte fra Podemos etter forrige valg, men nektet å gå i koalisjon slik Podemos krevde. På den andre siden utfordres PP av Ciudadanos, som er sterkt imot katalansk løsrivelse, og av høyrepopulistiske Vox.

En meningsmåling denne helgen viser 27 prosents oppslutning til PSOE og 21 prosent til PP. Vox får 14 prosent, Podemos 12 og Ciudadanos 9. Mas Pais ligger likt med katalanske ERC på 4 prosent. Dersom søndagens valg ikke løser den fastlåste situasjonen, kan PP forsøke seg på et samarbeid med Ciudadanos og Vox, men selv det kan være utilstrekkelig for å sikre et flertall.

I 2016 ble det inngått en avtale som lot PP styre med en mindretallsregjering. En mulighet nå er at PSOE får den samme muligheten, men det regnes som lite sannsynlig.

Regionale komplikasjoner

Situasjonen i nasjonalforsamlingen kompliseres ytterligere av regionale parter som baskiske PNV og katalanske ERC. De har tidligere samarbeidet med sosialdemokratene, men situasjonen i Catalonia utgjør nå et vesentlig hinder.

For tre uker siden ble katalanske separatistledere dømt til opptil 13 år i fengsel for å ha arrangert en ulovlig folkeavstemning om uavhengighet i 2017. Det utløste masseprotester i regionen i nordøst, og uroen kan styrke radikale krefter som avviser å samarbeide med PSOE. Ellers i Spania kan antikatalanske reaksjoner styrke Vox, som er sterkt imot separatistbevegelser og imot innvandring.

At PSOE nylig gravde opp og flyttet levningene av den tidligere diktatoren Francisco Franco kan også bidra til dypere splittelse mellom høyre- og venstresiden.

God økonomi – foreløpig

Spanias økonomi er den fjerde største i eurosonen, og med en vekst på 0,4 prosent i tredje kvartal går det bedre i Spania enn i de fleste andre land i gruppen. Santi tror det kan bli vanskelig å fortsette fremgangen uten en styringsdyktig regjering.

– Foreløpig går det ikke så verst, men mangelen på en regjering med alle fullmakter, kan helt klart bli et betydelig problem sier han.