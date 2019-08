Britisk konsulatansatt pågrepet av kinesiske myndigheter

– Vi er veldig bekymret over at et medlem av teamet vårt har blitt pågrepet, sier en talsperson for Storbritannias utenriksdepartement i en uttalelse.

Mannen er ansatt ved det britiske konsulatet i Hongkong. Den 8. august dro han til byen Shenzhen, som ligger på det kinesiske fastlandet like ved Kina. Her skulle han delta på et forretningsmøte, men han har ikke klart å komme tilbake, opplyser den lokale nyhetsportalen HK01.

– Vi uttrykker støtte til familien hans og søker ytterligere informasjon fra myndighetene i Guangdong-provinsen og Hongkong, står det videre i uttalelsen.

Pågripelsen skjer samtidig som Hongkong er preget av stor politisk uro. Kina har gjentatte ganger advart Storbritannia mot innblanding i protestene i Hongkong, som er en tidligere britisk koloni.

Kinesiske myndigheter har den siste tiden skjerpet tonen overfor demonstrantene og stemplet dem som en voldelig utgruppe med «terrorist-lignende» framgangsmåter. Kina skal ha irritert seg over Storbritannias uttalelser om protestene og det som oppfattes som irettesettelser av Kina.