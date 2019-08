– Det (Grønland) er strategisk interessant, og vi er interessert. Men vi skal snakke med dem (danskene). I bunn og grunn er det jo bare en stor eiendomshandel.

Slik ordla president Donald Trump seg på vei ut av Air Force One på vei fra ferie på New Jersey til Washington D.C, skriver Berlingske.

Men han sa også at det ikke sto øverst på prioriteringslisten hans akkurat nå.

Ryktene om at Trump var interessert i å kjøpe verdens største øy, har skapt store overskrifter. Etter planen skal han til Danmark 2. september, men han har sådd tvil om han faktisk kommer, selv om den danske statsministeren har bekreftet besøket.

Søndag sa Trump at han «kanskje» kommer til Danmark.

Philip Davali / Ritzau NTB scanpix / NTB scanpix

Danskenes statsminister Mette Frederiksen sier til DR at hun fortsatt forventer at Trump kommer som avtalt i september.

– Vi legger til grunn at den amerikanske presidenten kommer på besøk, og vi er full gang med forberedelsene, sier hun og fortsetter:

– Jeg ser veldig fram til besøket. USA er vår viktigste sikkerhetspolitiske allierte.

Det er dronning Margrethe som har invitert den amerikanske presidenten. Planen er at han skal komme 2. september, dagen etter et besøk til Polen.

– Vi er en av Danmarks allierte, og vi hjelper Danmark, og vi beskytter Danmark. Jeg vurderer å dra dit. Det er ikke nødvendigvis helt sikkert at jeg drar dit. Vi drar til Polen, også drar vi kanskje til Danmark, sa Trump søndag.

Uttalelsen til Mette Frederiksen kommer ikke lenge etter at hun uttalte at det var absurd at Trump ønsket å kjøpe Grønland. Hun gjorde det klart at landet ikke er til salgs.

– Grønland er ikke til salgs. Grønland er ikke dansk. Grønland er grønlandsk. Jeg håper at dette ikke er noe som er alvorlig ment, sa hun til den grønlandske avisa Sermitslaq i forbindelse med sitt besøk til det som er verdens største øy.