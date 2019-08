Kinas myndigheter avviser mulig gjentakelse av Beijing-massakren i Hongkong

De siste dagene har kinesiske myndigheter forberedt seg på å kunne slå ned på demonstrasjoner i Hongkong. Bilder av militært utstyr og personell fra sikkerhetsstyrkene som øver like på utsiden av den selvstyrte byen, er blitt publisert.

Fredag skriver statlig kontrollerte medier at myndighetene ikke vil gå fram på en måte som minner om måten studentopprøret på Den himmelske freds plass i 1989 ble slått ned på.

Sjelden nevnt

Det er ellers sjelden statlige medier i Kina refererer til hendelsen som førte til at et ukjent antall demonstranter ble drept, da soldater og stridsvogner ble satt inn mot demokratiforkjemperne den 4. juni for 30 år siden.

AP

– Situasjonen i Hongkong vil ikke bli en repetisjon av hendelsen den 4. juni 1989, skriver den partikontrollerte avisen The Global Times på lederplass fredag.

– Kina er mye sterkere og mer modent og evnen til å løse komplekse situasjoner har økt betydelig, skriver avisen videre.

Tilspisset

Etter ti uker med protester mot en lov som åpner for å utlevere straffedømte personer i Hongkong til det kinesiske fastlandet, og for økt demokratisk frihet, har det offisielle Kina begynt å vise reaksjoner.

Torsdag advarte landets ambassadør i London, Liu Xiaoming, om at Beijing ikke vil sitte rolig å se på dersom situasjonen i Hongkong forverres. Onsdag sammenlignet politiske myndigheter i Beijing demonstrantene i den tidligere britiske kolonien med terrorister, og avisen Global Times skrev at målet med protestaksjonene var å destabilisere den lokale byregjeringen og «gi byen tilbake til Vesten».