«The Beach»-strand holdes stengt til 2021

Maya Bay som omtales som den mest berømte stranden i Thailand, befinner seg på øya Koh Phi Phi Leh i Krabi-provinsen. Siden juni i fjor har stranden vært stengt på grunn av omfattende miljøskader. Thailandske myndigheter meldte den gang at de kom til å stenge stranden på ubestemt tid.

Nå har myndighetene bestemt at den stranden skal holdes stengt helt frem til midten av 2021 for å gi korallrevet utenfor ytterligere tid til å komme seg. I alt er det plantet 10.000 koraller rundt stranden siden i fjor. Korallene vokste fint inntil hetebølgen nylig som førte til temperaturer på inntil 32 grader. Dette er for varmt for de nyplantede korallene.

Lalit Sakchai /AP/ NTB scanpix

Daglig invasjon

Siden Leo som ryggsekkturist lette etter den perfekte, urørte stranden i filmen fra 2000, har Maya Bay blitt besøkt av opp mot 5000 turister daglig.

Filmselskapet ville beskrive et paradis. Istedet ble filmen et bidrag til en miljøkatastrofe. De ble møtt at miljøaktivister under innspillingen. Det hjalp lite at filmselskapet etter innspillingen restaurerte stranden slik at den skulle se bedre ut en da de kom.

Reuters/ NTB scanpix

Vil begrense antall besøkende

– Vi skal sjekke tilstanden på stranden hver tredje måned, lover direktør Songtam Suksawang i Thailands National Parks Department (NPD) til CNN. Suksawang uttaler også at det er nødvendig å etablere bedre fasiliteter for alle som vil besøke øya. Det er aktuelt å bygge en flytende dokk, en øko-tilpasset strandpromenade og nye skiftemuligheter. Det er i dag ikke lov til å overnatte på øya.

Et nytt elektronisk billettsystem skal også sikre at det bare er mulig for 1200 personer å besøke stranden hver dag. Turbåt-operatører skal også måtte installere et elektronisk tracking-system hvis de ønsker å ankre opp i selve Maya Bay.

– Vi ønsker å oppnå bærekraftig turisme fordi vi ønsker å overlevere denne naturarven til de neste generasjonene, sier Suksawang.