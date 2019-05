Trump nedlegger forbud mot offentliggjøring av Mueller-rapporten

En sladdet versjon er tidligere presentert av justisminister William Barr, men demokratene har krevd å få den hele og fulle rapporten, samt underliggende dokumentasjon, til gjennomlesning.

Kravet er framsatt av justiskomiteen i Representantenes hus.

Nå bruker Trump en spesiell myndighet han har som landets øverste leder, og stanser offentliggjøringen av den samlede rapporten.

Visejustisminister Stephen Boyd sier at departementet skrinlegger videre dialog med justiskomiteen om rapporten. Komiteen er samlet for å vurdere om justisminister Barr skal stevnes for å ha utvist ringeakt for de folkevalgte ved ikke å ha gitt dem tilgang til hele rapporten.

Dette har provosert Det hvite hus, og talskvinne Sarah Sanders beskyldte onsdag komitéformann Jerrold Nadler for maktmisbruk. Hun sa at president Trump, på anmodning fra Justisdepartementet, ikke hadde noen annen utvei enn å bruke en presidentordre for å få stanset offentliggjøringen.

Nadler bruker store ord om tautrekkingen og mener håndteringen av kravet fra Representantenes hus har utløst en konstitusjonell krise. Til CNN sier Nadler at presidenten nekter å rette seg etter amerikansk lov når han holder tilbake opplysninger for Kongressen.