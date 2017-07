– Mer enn 90 prosent av Kaziranga nasjonalpark er under vann, sier skogministeren i den indiske delstaten Assam, Pramila Rani Brahma til Reuters.

Det er katastrofalt for dyrene som lever der, deriblant den største gruppen av det truede panserneshornet, også kalt indisk neshorn, i verden.

1,5 millioner på flukt

Mer enn 2500 landsbyer i regionen nordøst i India er rammet av flommen de siste to ukene. Det er kraftig monsunregn som har fått elven Brahmaputra til å gå over sine bredder.

40 mennesker er døde og nærmere 1,5 millioner har flyktet fra hjemmene sine. Mange bor nå i midlertidige leire.

Patruljer skal hindre krypskyttere

Nasjonalparken som nå er oversvømt står på UNESCOs verdensarvliste. Det er blant annet hjemmet til 2500 indiske neshorn. Tilsammen er det bare litt over 3000 individer igjen av denne arten.

På engelsk kalles arten «one-horned rhino». På 1970-tallet var de svært nær å bli utryddet, da det bare var 600 individer igjen i verden, ifølge WWF.

Ifølge Reuters er to neshornkalver og 15 hjortedyr tatt av flommen så langt.

Bilder fra området viser elefanter, neshorn og andre dyr på flukt. Men når disse beveger seg utenfor parken er det fare for at de kan bli tatt av krypskyttere. Myndighetene har også satt opp sperringer for å hindre at dyrene blir påkjørt.

Politiet har satt inn patruljer og bruker blant annet droner for å overvåke området, skriver ABC News.