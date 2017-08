I denne byen, som er litt mindre enn Oslo, holder folk pusten for å se om man klarer én helg uten drap

Med T-skjorter, løpesedler, arrangementer og iherdig innsats overfor ungene som selger dop på hushjørnene, forsøker folk i Baltimore å få i stand en våpenhvile denne helgen i byens gater.

Kjent fra The Wire

Baltimore ligger i delstaten Maryland og er omtrent en times kjøring unna hovedstaden Washington. Byen har drøyt 600.000 innbyggere og er slik litt mindre enn Oslo. I forrige tiår ble folk over hele verden kjent med livet i byens gater gjennom TV-serien The Wire. Den portretterte gjennom fem voldsfylte sesonger narkoselgere, politifolk, lærere, havnearbeidere, politikere, journalister og skolebarn.

Dystre tall

I år har byen i ekstra sterk grad levd opp til inntrykket som serien skapte. Tallene fra byens politistyrke for første halvår er dyster lesning:

203 drept

389 skutt og såret

3338 ran

3344 grove voldssaker

Oslo hadde til sammenligning 5 drap og 391 ran i hele 2016 .

Patrick Semansky, AP / NTB scanpix

Drapsoffer 173

Kampanjen som håper på en enkelt helg uten drap, har sterk og personlig engasjert støtte i politistyrken. Søndag 2. juli var Baltimore-politiets pressetalsmann T.J. Smith på jobb og fikk inn opplysninger om et drapsoffer, årets nummer 173 til da.

«Navnet var godt kjent for meg. Dionay Smith. Min bror, kjent som Dion, er den eneste jeg noen gang har hørt om med navnet Dionay», fortalte Smith på sin Facebook-side noen dager senere.

Smith vedgår at det er en klisjé, men beskriver uansett broren som en «god gutt» som ikke levde et liv på utsiden av loven.

«For mange vil han være nummer 173, men for meg og familien er han Dion, bror, sønn, far, venn, nevø og en vennlig sjel», skriver polititalsmannen.

Privat via AP / NTB scanpix

«Opptog av skuddofre» på akutten

Andre har også kastet seg inn i debatten med personlige beretninger. Kirurgen Thomas M. Scalea har i 20 år ledet et av USAs travleste akuttmottak, R. Adams Cowley Shock Trauma Center i Baltimore. I et avisinnlegg forteller han om da de nylig ikke klarte å berge livet til et skuddoffer.

«Jeg pustet dypt og gikk for å møte moren hans på venteværelset. Før jeg fikk sagt noe, stoppet hun meg. ’Du husker kanskje ikke meg. For to år siden ble mitt eneste andre barn skutt. Du behandlet ham, men han døde. Alle sier du er den beste.’ Øynene hennes var trette og nedslåtte. ’Vær så snill, ikke fortell meg at også min andre sønn er død.’ Jeg skulle ønske jeg slapp», skriver Scalea.

Han beskriver livet på akutten som et «konstant opptog av skuddofre». Den typiske pasienten er afrikansk-amerikaner, rundt 30 år, kjenning av politiet og uten jobb. De bruker stoff og de selger eller har vært selgere. Mange sier «respektløshet» var en av de utløsende årsakene til skaden.

Juliet Linderman, AP / NTB scanpix

Oppsøker dophjørnene

Lokalavisen Baltimore Sun intervjuet nylig en av aktivistene. Erricka Bridgeford (44) oppsøker dopselgere på gatehjørnene og ber dem holde fred i helgen. Ikke alle hun møter, har hatt tro på opplegget.

– Jeg har møtt skepsis, men til og med skeptikerne ber meg fortsette, sier hun.

Bridgeford forteller til Aftenposten at hun og en bekjent har tenkt på ideen om en våpenhvile i flere år. En dag i mai spurte hennes 19 år gamle sønn om hun var klar over at drapstallene i byen var høyere enn noensinne.

– Jeg skjønte at jeg ikke kan være sinna for at ingen gjør noe hvis jeg ikke er villig til å gjøre noe selv, sier hun.

Hun satte i gang, men først i midten av juli begynte interessen å ta av og nå håper hun at resultatet blir en fredelig helg.

Får nasjonal oppmerksomhet

Målt mot folketallet er voldsbølgen i Baltimore verre enn i Chicago – som jevnlig blir hentet frem av president Donald Trump som eksempel på en by uten kontroll. Drapsepidemien i Baltimore vekker også oppsikt i amerikanske riksmedier.

– Trommevirvel av massakrer

The Washington Post brukte byens kallenavn da avisen torsdag viet sin lederartikkel til saken.

«Sjarmbyen lider seg gjennom sitt blodigste år på tiår, en daglig trommevirvel av massakrer uimottagelig for samfunnets raseri og økende utplassering av politifolk», skriver avisen og peker på ressursmangel i politiet som én av flere årsaker. Ca. halvparten av drapene i byen blir oppklart. Samtidig lider politiet av mangel på tillit blant mange etter Freddie Grays død i 2015 og en skandale i juli med anklager om planting av bevis.

Lederskribenten er oppmuntret av at byens borgere ikke resignerer, men reagerer med raseri mot blodbadet.

– Det er i det minste en begynnelse, er konklusjonen.