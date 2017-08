Trump har fått en skremmende klimarapport. Forskerne frykter han vil holde den hemmelig.

Forskere som har utarbeidet en statlig rapport om klimaendringer og temperaturøkninger i USA frykter at presidenten vil hindre at informasjonen blir offentliggjort, eller at regjeringen vil endre på innholdet, skriver The New York Times.

Avisen omtalte informasjonen i rapporten i en artikkel som ble publisert i natt, norsk tid. Tidligere på dagen skrev den britiske avisen The Guardian at ansatte i landbruksdepartementet sensurer bruken av ordet «klimaendringer». Begge sakene er basert på lekkasjer fra ansatte i byråkratiet.

Slår fast endringer

Klimaforskerne slår i rapporten fast «med stor sikkerhet» at amerikanerne allerede opplever klimaendringer knyttet til menneskelig aktivitet. De siste tiårene i USA er de varmeste på 1500 år, ifølge forskerne.

Klimaeksperter fra 13 forskjellige statlige institusjoner har vært med på å utarbeide rapporten, og den må godkjennes av samtlige 13. Trump har utnevnt en klimaskeptiker, Scott Pruitt, til å lede ett av dem, The Environmental Protection Agency (EPA).

Pruitt er det nærmeste USA kommer rollen som miljøminister. Han har uttalt at han ikke er overbevist om at klimaendringer er menneskeskapte. Som statsadvokat i Oklahoma saksøkte han EPA 13 ganger, før han fikk jobben med å lede organisasjonen.

Californias guvernør til Aftenposten: Dette er farligere enn før andre verdenskrig.

Pablo Martinez Monsivais / AP / NTB Scanpix

Økende motsetninger

Amerikanske medier har tidligere rapportert at det er økende spenninger mellom EPAs klimaforskere og Pruitt, og de har også tidligere lekket informasjon som strider mot hans utsagn om klima.

Det har de siste ukene vært sterkt fokus i amerikanske medier på flommen av lekkasjer fra forskjellige statlige organisasjoner. Konseravative medier har lenge omtalt lekkasjer fra det de kaller «den dype staten» - personer og nettverk i byråkratiet som bevisst motarbeider regjeringen. Fox News har store oppslag om lekkasjer hver dag.

Justisminister Jeff Sessions sa før helgen at han vil slå hardere ned på lekkasjer av hemmeligstemplet informasjon.

Også president Donald Trump og hans nye stabssjef John Kelly har gitt tydelige signaler om at de vil prioritere sterkt å få redusert lekkasjene fra byråkratiet i Washington.