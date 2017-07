Politisjefen i Minneapolis tar avstand fra politimannen som skjøt Justine

Lørdag kveld for snart en uke siden ringte Damond (40) nødtelefonen for å melde fra om et mulig overfall i nærheten av sitt eget hus. Iført pysjamas gikk hun ut på gaten for å møte politibilen som responderte på meldingene. Da hun kom opp på førersiden av bilen, ble hun skutt i magen av politibetjenten i passasjersetet.

Drapet har vekket sterke reaksjoner både i USA og i Australia, og politiet er blitt kritisert for å ikke gi tilfredsstillende svar på hva som egentlig skjedde denne lørdagskvelden. Australias statsminister, Malcolm Turnbull, har kalt drapet på Damond, som opprinnelig var fra Sydney, for «sjokkerende» og «uforklarlig».

BAKGRUNN: USA: Kvinne skal ha meldt fra om overfall – skutt av politiet

Nå har politisjefen i Minneapolis, Janee Harteau, gitt sin første offentlige uttalelse etter å hatt permisjon da drapet fant sted. Hun fraskriver politidepartementet ansvaret for det som skjedde lørdag kveld.

– Det var personlige feilvurderinger som resulterte i tragedien, sa politisjefen på en pressekonferanse torsdag, skriver The Guardian.

– Denne handlingen strider mot alt vi står for, det vi trener på og de forventninger vi har til våre offiserer.

– Dette skulle aldri ha skjedd, Justine skulle ikke ha mistet livet, sa Harteau videre.

Uvanlig å kritisere en av sine egne

Under pressekonferansen ble Harteau konfrontert med at politisjefer svært sjeldent kritiserer en av sine egne offentlig så lenge etterforskningen fortsatt pågår.

– Hver situasjon er forskjellig, og når informasjon er gjort offentlig, kan jeg uten tvil snakke (om situasjonen red. anm) ut fra hva offentligheten vet, svarte hun, men la til at hun innså at det kunne bli sett på som uvanlig.

LES OGSÅ: Advokat til en av politimennene i Minnesota-skytingen: – Rimelig å være redd for et bakholdsangrep

Det er Minnesota Bureau of Criminal Apprehension (BCA), et uavhengig organ fra politistyrkene, som har ansvaret for etterforskningen. Tirsdag ble det kjent at BCA hadde avhørt den andre politibetjenten som kjørte tjenestebilen, men ikke avfyrt skuddene. Han forklarte blant annet at politimennene hadde hørt en «høy lyd» rett før Damond dukket opp utenfor bilvinduet.

Politimannen var skikket til tjeneste

Det ble også klart at den avhørte mannen hadde vært i politistyrkene i kun ett år, mens politibetjenten som skjøt Damond hadde hatt jobben i nesten to. Sistnevnte har så langt nektet å forklare seg til politiet, noe som er i hans fulle rett.

Harteau fastholdt imidlertid at politibetjenten var skikket til tjeneste.

– Tjenestemannen gjennomførte treningen på svært godt vis. Han var godt skikket til å patruljere gatelangs, sa hun.

Har vært andre kontroversielle hendelser

Torsdag kveld tok flere hundre mennesker til gatene i Minneapolis for å hedre Damond.

Minnesota har de siste årene fått krass kritikk for politiets våpenbruk. I juni protesterte flere tusen mennesker i Minneapolis etter at en jury erklærte politimannen Jeronimo Yanez uskyldig i å ha skutt og drept Philando Castile i fjor. Han ble stoppet for et ødelagt frontlys på bilen.

I 2015 ble 24 år gamle Jamar Clark skutt av politiet i byen. Han døde på sykehus påfølgende kveld.

Blant de fremmøtte var Valerie Castile, moren til nevnte Philando Castile. Hun ble avbildet i omfavnelse med Damonds forlovede, Don Damond. Bildet har gått sin seiersgang i amerikanske medier og blir brukt som et symbol for solidaritet med ofrene i den stadig mer betente debatten om politivold i USA.