Det russiske sikkerhetspolitiet hevder de avslørte nynazister på drapstokt. Små detaljer får nettet til å gråte av latter.

Kan en russisk agent ha forvekslet SIM-kort med dataspillet SIMS?

Midt på bildet ser man tre CD-omslag til dataspillet SIM 3. Og en grønn parykk. Hva skulle den «nynazistiske drapsgjengen» med dette?

27. apr. 2022 18:10 Sist oppdatert 26 minutter siden

En terroristgruppe planla å drepe russiske journalister. Det hevdet Russlands president Vladimir Putin på russisk TV på mandag.

Heldigvis hadde FSB, etterfølgeren til KGB, avslørt drapsplanene og pågrepet seks mistenkte. De er nå tiltalt for drapsforsøk, melder Den russiske føderasjonens etterforskningskomité. Putin ba statsadvokaten om å være tøff mot de pågrepne.

FSB hevder det tiltenkte offeret var den kjente programlederen Vladimir Solovjev. De pågrepne mistenkte omtales som russiske nynazister fra Moskva. Angivelig jobbet de på oppdrag fra den ukrainske etterretningstjenesten, SBU.

På russisk TV er det blitt vist en video som FSB sier viser pågripelsen. Men enkelte detaljer har fått mange til å undre seg over om dette virkelig kan være sant.

Sto «terroristene» klare til å bli pågrepet? Ifølge FSB var leiligheten til «terroristene» full av våpen, sprengstoff og narkotika. Da ville man kanskje nøle med å åpne døren når uniformerte menn banker på? Særlig når døren har et kikkhull. Nei da, døren åpnes øyeblikkelig, viser videoen fra den angivelige razziaen.

En startpakke for ukrainske nynazister? Mange har bitt seg merke i listen over alt FSB sier de fant i terror-redet. Sprengstoff, bensinbomber, en avsaget hagle og over 1000 patroner. Men også en T-skjorte med et hakekors, et bilde av Adolf Hitler, en pose med metamfetamin, en grønn parykk, og falske ukrainske pass.

En slags «startpakke» for ukrainske nynazister, slik FSB ser det, kommenterer BBCs Francis Scarr tørt på Twitter.

Var drapsmennene svært opptatt av dataspillet SIMS3?

Blant de mer besynderlige tingene som man kan se på SFBs bilder av «bevis», er tre utvidelsespakker til dataspillet SIMS 3. Kanskje drapsmennene ville ha noe å underholde seg med mellom slagene?

På nettet har det dukket opp en annen teori. Nemlig at noe gikk galt da bevisene skulle rigges. At en FSB-agent misforsto totalt da han fikk ordre om å skaffe tre SIM-kort til telefoner (noe et drapslag faktisk kunne ha bruk for), og kjøpte dataspill i stedet.

– Jeg tror faktisk det er en teit FSB-agent som har fått ordre om å skaffe tre SIM-kort, tvitrer Eliot Higgins, grunnlegger av Bellingcat. Dette er et nettsted for undersøkende journalistikk basert på informasjon fra åpne kilder. Mange av avsløringene deres er fra Russland.

En hilsen fra «Utydelig Underskrift». Videoen fra «razziaen» viser også hvordan FSB-agentene blar gjennom en bok. I boken var det skrevet en hilsen til leseren, undertegnet «Utydelig Underskrift» med russiske bokstaver. Hadde en FSB-agent fått beskjed om å skrive under hilsenen med en utydelig underskrift og tatt ordren altfor bokstavelig?

Kanskje ikke. En russisk journalist har påpekt at «Utydelig Underskrift» faktisk brukes som et alias av en høyreorientert person på nettet. Men, tvitret han, det gjør likevel ikke hele historien om FSB-pågripelsen troverdig.

Var det en tabbe å skrive under med «Utydelig Underskrift»?

En grønn partyparykk på drapstokt? Andre har lagt merke til den grønne parykken blant «bevisene». Er dette noe som egner seg for å forsvinne i mengden mens man forsøker å drepe en profilert russisk programleder?

Forbannet da Italia-villaene ble beslaglagt

Vladimir Solovjev er en av Russlands mest profilerte TV- og radiojournalister. EU og Storbritannia har stemplet ham som en del av det russiske propagandaapparatet. Derfor har de satt ham på sanksjonslisten etter Ukraina-krigen.

På TV-programmet sitt har Solovjev rast over at han ikke lenger kan bruke villaene sine ved Como-sjøen i Italia. De ble beslaglagt av italienske myndigheter i mars.

Det var opposisjonspolitikeren og korrupsjonsjegeren Aleksej Navalnyj som i 2019 avslørte at Solovjev eide de to villaene. Siden den gang er Navalnyj blitt både forgiftet og fengslet.

Solovjev har sagt at dersom noe skulle tilstøte ham, så er det ukrainas president Volodymyr Zelenskyj som står bak.

Russerne påstår altså at det er den ukrainske etterretningstjenesten SBU som ville drepe Solovjev. Det avviser SBU. De sier det hele er fantasier kokt opp i Moskva.