– Hvis han ikke selger, nasjonaliserer vi banken deres

Det murrer blant enkelte oligarker og mektige russere, men knapt noen tør kritisere Putin. Oleg Tinkov turte – og tapte.

Oleg Tinkov kritiserte Putin – og tapte.

Det viktigste om Nyhetsbrev Vil du motta gratis nyhetsbrev om det viktigste om krigen i Ukraina? Meld meg på

12 minutter siden

Sarkastisk beskriver han seg som oligark, men understreker at han ikke har slått seg opp med hjelp fra Kreml. Likevel har han i årevis balansert et godt forhold til Putin og hans krets i Moskva.

Såpass godt var forholdet og forretningene at han i årevis kunne hente syklister fra øverste hylle til sitt Tinkoff Bank Tour de France-lag. Såpass godt at han som eier av Russlands største nettbank var god for over 70 milliarder norske kroner, ifølge magasinet Forbes.