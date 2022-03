Rapport: Nemtsov ble skygget av russisk agent i ett år før han ble drept

Den russiske opposisjonspolitikeren Boris Nemtsov ble skygget av en FSB-agent i nesten ett år før han ble skutt og drept i Moskva, ifølge en ny rapport.

Den russiske politikeren Boris Nemtsov på besøk i Oslo i juni 2007. Han var da til stede og holdt tale under en prisutdeling i regi av Fritt Ord og ZEIT-Stiftungs. Seks medier og journalister fra Russland, Hviterussland og Aserbajdsjan fikk da prisen.

Det er gravejournalister fra Bellingcat, The Insider og BBC som står bak rapporten. De oppgir å ha funnet bevis for at Nemtsov ble skygget på 13 turer før han ble skutt og drept på ei bro i Moskva, like ved Kreml, 27. februar 2015. Drapet skjedde få dager før han skulle lede en demonstrasjon mot krigen i Øst-Ukraina, som brøt ut året før.

Ifølge de tre mediene fulgte en agent knyttet til den russiske sikkerhetstjenesten FSB etter Nemtsov på en rekke turer han foretok seg i Russland. Bellingcat har tidligere knyttet agenten til en hemmelig gruppe i FSB som knyttes til forsøk på flere politiske likvideringer, blant annet forgiftningen av den nå fengslede Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj.

Lekkede data

Gravejournalistene har brukt lekkede data fra tog- og flyreservasjoner for å dokumentere opplysningene om at agenten fulgte etter Nemtsov på reisene hans, den siste bare ti dager før drapet. Agenten skal ha reist med dokumenter som viser at han het Valerij Sukharev, og ifølge BBC tyder all dokumentasjon på at han da jobbet for FSB.

De lekkede dataene er hentet fra en database kalt Magistral. Opplysninger herfra lekkes ofte til et svart marked og ender på den måten opp hos journalister. Basen inneholder ikke bare opplysninger om bevegelsene til de som FSB skygger, men også til agentene selv.

Russland avviser

– I et korrupt samfunn som Russland, er dette et tveegget sverd. Og det gjør at folk som oss faktisk kan spore de samme spionene, de samme FSB-offiserene, sier Bellingcats administrerende direktør, Christo Grozev.

Folk la i februar 2021 ned blomster på stedet der Nemtsov ble drept i 2015.

Russiske myndigheter har flere ganger avvist at det finnes en hemmelig drapsgruppe i FSB, og de avviser også at de hadde noe som helst å gjøre med drapet på Nemtsov.

Men ifølge Bellingscats undersøkelser viser databasen at Sukharev ofte dukket opp minutter eller timer før Nemtsov ankom en by. Et eksempel er da Nemtsov sommeren 2014 reiste til Novosibirsk i Sibir. Nemtsov kjøpte flybillett på nettet få minutter etter midnatt 2. juli. Nøyaktig ti minutter senere kjøpte Sukharev en billett til samme by.

I en kommentar til BBC avviser Kremls talsmann Dmitrij Peskov opplysningene.

– Alt dette har ingenting å gjøre med den russiske regjeringen. Det ser ut som enda en fabrikasjon, sier han.

BBC har også forsøkt å få en kommentar fra FSB, men de har ikke svart.

Jeltsins nære medarbeider

Brua der Nemtsov ble drept, var videoovervåket, men det er ikke dukket opp film av selve drapet. Nemtsovs venninne, en 23-årig modell fra Ukraina, var sammen med ham på drapstidspunktet, men hun har sagt at hun ikke så selve drapet fordi hun hadde ryggen vendt mot ham.

Nemtsov var visestatsminister mens Boris Jeltsin var president på 1990-tallet, og han var regnet som en sterk kandidat til å etterfølge ham. I stedet var det Vladimir Putin som ble president, mens Nemtsov fikk en mer marginal rolle i russisk politikk.

Han var kjent som en åpen kritiker av Putin, samtidig som flere analytikere mente han var den eneste opposisjonslederen som hadde en reell mulighet til på sikt å utfordre Putin.

Kort tid etter drapet i 2015 ble fem menn med tsjetsjensk bakgrunn pågrepet. Men myndighetenes etterforskning lot flere spørsmål stå ubesvart, og det har aldri kommet noen konklusjon på hvem som ga ordre om drapet og hvorfor.

Navalnyj-saken

Når det gjelder forgiftningen av Navalnyj i Sibir i 2020, skal Sukharev ikke ha vært en del av teamet som fysisk fulgte etter ham. Men telefondata viser ifølge Bellingcat at Sukharev utvekslet 145 samtaler eller tekstmeldinger med minst fire medlemmer av teamet, samt med en FSB-offiser lenger opp i systemet.

Russiske myndigheter har også avvist all innblanding i forgiftningen av Navalnyj, som fikk påvist nervegiften novitsjok etter at han etter kraftig vestlig press ble evakuert til Tyskland for behandling.