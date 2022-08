Verden Libya Hemmelige fredssamtaler på Utøya

Rivaliserende parter fra krigsherjede Libya har denne uken snakket, spist og bodd sammen på Utøya. Resultatet beskrives som «svært konstruktivt». Målet: å hindre ny krig.

28 minutter siden

– Situasjonen i Libya er kritisk. Men det er vårt ansvar å gripe alle glimt av håp nå, sier Mohamed Hamuda. Talsmannen for Libyas interimsregjering GNU tok pauser under bjørketrærne på Utøya i Tyrifjorden denne uken.

I all stillhet har representanter for Libyas rivaliserende regjeringer og militser i deltatt i fire dagers lukkede fredssamtaler på den terrorrammede øya. Møtene beskrives lørdag som «svært konstruktive». Partene jobber nå intenst med å videreføre dialogen i møter for landets øverste politiske ledelse.