Amerikanske marinefartøy gjennom Taiwanstredet

To amerikanske marinefartøy har seilt gjennom Taiwanstredet søndag, opplyser USAs marine.

Et amerikansk krigsskip seiler gjennom filippinsk hav 18. juni. Søndag seilte to amerikanske marinefartøy også gjennom Taiwanstredet.

NTB-AFP

17 minutter siden

Det er første gang amerikanske krigsskip har seilt gjennom Taiwanstredet siden Kina satte i gang nye militærøvelser rundt Taiwan.

I uttalelsen fra Washington opplyser den amerikanske marinen at dette «demonstrerer USAs forpliktelse til en fri og åpen» stillehavsregion.

Kongressleder Nancy Pelosis besøk på Taiwan nylig resulterte i skarp protest fra Beijing.

Kina advarer

Kina sier de har advart USA om å seile gjennom Taiwanstredet.

– Vi følger med og advarer de amerikanske fartøyene gjennom hele reisen. Vi er klar over alle deres bevegelser, sier talsmann Shi Yi fra Folkets Frigjøringshær (PLA) søndag.

– Vårt forsvar i øst forblir i høy beredskap og er til enhver tid forberedt på å hindre eventuelle provokasjoner, legger han til.

Taiwan har også bekreftet at de følger med på USAs bevegelser i området, men understreker at situasjonen er normal.

Sabelrasling

USA anerkjente i 1979 Taiwan som en del av «ett Kina», representert av regjeringen i Beijing. Det samme gjør Norge og det store flertallet av verdens land, samt FN.

Men USA har også vedtatt en politikk som går ut på å sørge for at Taiwan er i stand til å forsvare seg selv.

Sabelraslingen mot Taiwan har blitt mer uttalt under Kinas president Xi Jinping. Kinesiske myndigheter jobber for en full gjenforening med Taiwan og har ikke lagt skjul på at de er villige til å bruke makt hvis gjenforeningen ikke kan skje på fredelig vis.