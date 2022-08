Demonstranter stormer regjeringspalasset i Bagdad

ISTANBUL (Aftenposten): Voldsomme protester brøt ut etter at sjialederen Moqtada al-Sadr erklærte at han trekker seg fra all politikk.

Tilhengere av Moqtada al-Sadr har tatt seg inn i det irakiske regjeringspalasset mandag ettermiddag.

Hanne Christiansen Korrespondent i Midtøsten

29. aug. 2022 15:17 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

– Jeg kunngjør herved min endelige tilbaketrekning, skrev Sadr mandag i en uttalelse på Twitter.

Kort tid senere opplyste sikkerhetskilder at Sadrs støttespillere var i ferd med å storme regjeringspalasset i Bagdad.

Sadr-tilhengere stormer barrierene utenfor den grønne sonen i Bagdad.

Ifølge Reuters skal de ha forsøkt å ta seg inn i både regjeringspalasset og høyesterettsbygningen.

På Twitter deles det videoer av demonstranter som bader i presidentens svømmebasseng.

Det er erklært fullt portforbud i Bagdad fra kl. 15:30 lokal tid, skriver Reuters.

Åtte måneder med krise

Det er tredje gang på under én måned at demonstranter stormer den grønne sonen i Bagdad, hvor det ligger en rekke regjeringsbygg og ambassader.

I slutten av juli brøt hundrevis av demonstranter seg inn i Iraks nasjonalforsamling.

Også da var det Sadrs tilhengere som forsøkte å stoppe utnevnelsen av en ny statsminister. Minst 125 mennesker ble skadet i opptøyene.

Bakgrunnen for uroen er en langvarig politisk krise som har ført til at Irak har stått uten fungerende regjering i snart ti måneder.

Det er innført full portforbud i byen fra kl. 15:30 lokal tid.

Det begynte etter valget i oktober i fjor. Da vant Moqtada al-Sadrs allianse 73 av nasjonalforsamlingens 329 seter. Men Iraks kompliserte politiske system har gjort det umulig for Sadr å utnevne en statsminister med flertall i ryggen.

Sadr har forsøkt å å bygge en koalisjonsregjering med blant annet sunnimuslimske og kurdiske grupperinger. Men dette er blitt blokkert av Sadrs sterkeste politiske motstandere, en koalisjon av Iran-støttede sjiamuslimske grupper.

Etter en lang periode med politisk krise i landet, bestemte Sadr seg i juni for å trekke seg selv og alle sine gruppemedlemmer fra nasjonalforsamlingen.

Hensikten var å røske opp i den fastlåste politiske situasjonen, forklarte han.

Siden har Sadr selv bedt sine tilhengere om å ta til gatene og kreve et nytt valg.