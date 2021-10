EMA anbefaler en tredje vaksinedose til personer med svekket immunforsvar

Ber også land vurdere om man skal tilby folk mellom 18–55 en tredje dose.

4. okt. 2021 16:09 Sist oppdatert nå nettopp

Det europeiske legemiddelverket (EMA) anbefaler en tredje dose vaksine for personer med sterkt svekket immunforsvar. Dosen kan gis minst 28 dager etter andre dose.

Legemiddelverket sier også at land kan vurdere en tredje dose for personer mellom 18–55 år. Ekstradosen for personer i denne aldersgruppen, kan gis seks måneder etter de har mottatt sin andre dose, skriver EMA i en pressemelding.

EMA sier at at studier viser at kroppen produserer mer antistoffer etter en ekstra vaksinedose, ifølge EMA. De forventer derfor at en tredje dose vil øke beskyttelsen mot alvorlig sykdom.

De understreker også at det er viktig å skille mellom ekstradose for folk med svekket immunforsvar og ekstradose til folk med vanlig immunforsvar.

Israel har allerede begynt å gi tredjedoser til befolkningen, og USA planlegger å åpne for dette. Flere land, blant andre Tyskland og Frankrike, vurderer å gi en påfyllingsdose til risikogrupper.

I Norge har FHI anbefalt en tredje dose til spesielle pasientgrupper med nedsatt immunforsvar som kan ha dårligere effekt, mens en lignende anbefaling ikke er gitt til befolkningen ellers.

Helseminister Bent Høie (H) og FHIs vaksinesjef Geir Bukholm har varslet en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

FHIs ukesrapport viser at det var 52 personer som ble innlagt med covid-19 sist uke. 60 prosent av dem var uvaksinerte. Av de smittede totalt sett, var andelen uvaksinerte seks ganger høyere enn vaksinerte.1