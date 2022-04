Le Pen er erklærer nederlag. Macron får fem nye år. I Paris gater var det stor lettelse.

PARIS/OSLO (Aftenposten): Det går mot klar seier til Emmanuel Macron i det franske valget. Rett før klokken 21. erklærte Marine Le Pen (53) nederlaget. Blant parisierne var det stor lettelse da valgdagsmålingene kom.

-Vi føler en enorm lettelse, sa ekteparet Jean Yves Leullier og Carence Leullier, som var ute og feiret valget.

24. apr. 2022 19:50 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg fryktet det verste foran dette valget. Det var mye nærmere enn tidligere. Så i kveld føler vi bare lettelse, sier ekteparet Jean Yves Leullier og Carence Leullier.

– Det er vel nesten slik at vi kan skåle for resultatet, sier Jean Yves. Ekteparet fulgte valgsendingene fra de mange restaurantene som hadde installert storskjermer for anledningen.

Spenningen ble utløst klokken 20. Da siste de første valgdagsmålingene gir klar ledelse til president Emmanuel Macron foran Marine Le Pen.

President Macron ligger an til å få 57,6 prosent av stemmene på en prognose, mot Le Pen med 42, 4 prosent.

I en annen prognose anslås det at Macron vinner det franske presidentvalget med 58,2 prosent mot utfordrer Marine Le Pens 41,8 prosent

Og rett etter erkjente Marine Le Pen valgnederlaget.

Høyrepopulist Marine Le Pen erkjenner nederlaget i en tale etter at valgdagsmålinger gir klar ledelse til Macron.

Men hun mener kampen er ikke over og peker på kommende parlamentsvalg i juni. Der mener Le Pen at Macron vil få problemer med å sikre flertall i parlamentet.

– Jeg vil aldri forlate dere eller gi opp kampen, sa Le Pen til sine tilhengere.

– Vil ikke at dere skal bue

Etter valgseieren holdt Macron en tale foran Eiffeltårnet.

– Takk for tilliten, sa han til tusenvis av tilhengere som hadde samlet seg på plassen foran tårnet.

Macron pekte på fem år med mye forandring og flere kriser, men at flertallet likevel gir han videre tillit.

– Jeg er veldig takknemlig for all hjelp og støtte. Jeg vet hvor mye dette har kostet dere og jeg vet hva jeg skylder dere, sa Macron til den store folkemengden.

President var opptatt av hjemmesitterne, men også de som stemte på motstanderen Le Pen.

– Jeg vil snakke til de som stemte på Marine Le Pen, sa Macron i det tilhørerne begynner å bue.

– Jeg vil ikke at dere skal bue, jeg vil være en president for alle. Det er mitt ansvar å holde fokus på hele nasjonen, sa Macron.

Tilhengere av sittende president Emmanuel Macron jubler foran Eiffel-tårnet etter at valgdagsmålingene gir klar ledelse til Macron.

Emmanuel Macron blir nå den første presidenten som blir gjenvalgt på 20 år.

Emmanuel Macron ble valgt til president første gang i 2017. Også da var motstanderen Le Pen i andre valgomgang. Da vant han en knusende seier.

Nå ble det jevnere, men mer komfortabelt enn mane dette frykter.

Det er tredje gang Le Pen har kjempet om presidentvervet. Hun har aldri vært nærmere en ledelse enn i år ifølge analytikere.

På meningsmålingene har Macron hatt en ledelse på rundt 10 prosentpoeng. Men hjemmesittere og lav valgdeltagelse har gjort at mange har spekulert i om det kan bli et jevnere resultat.

Mange var spente på om venstreorienterte franskmenn vil møte opp og stemme på Macron – eller i stedet la være å delta.

Lettelse i Paris

Blant parisierne var det stor lettelse da valgresultatet kom.

I Len Pens hjemby har hun ikke mye støtte. I første valgomgang fikk Le Pen bare 5,54 prosent av stemmene i Paris, mot 35,34 prosent for Macron.

Ytre venstrekandidaten Jean-Luc Mélenchon kapret 2. plass i Paris i første omgang med 30,08 prosent av stemmene. Men han kom altså ikke 2.valgomgang.

Det store spørsmålet har altså vært hvor disse stemmene vil ta veien.

Halvparten av de som stemte ved første omgang i presidentvalget har nemlig ikke fått sin kandidat videre til den avgjørende runden.

Mange fryktet at hjemmesitterne kunne koste Macron seieren, men kan slapp med skrekken.

Først stemte de med hjertet. Så hjernen

Men selv om det var lettelse å spore blant pariserne, var det ingen stormende jubel. Venninnene Edwige de Tournemie Coeeé og France Hasson stemte nemlig ikke på Macron i første valgomgang.

Venninnene Edwige de Tournemie Coeeé og France Hasson stemte nemlig ikke på Macron i første valgomgang. Men nå måtte de stemme på ham. -Av de to kandidatene, var det jo ikke noe tvil om at dette måtte bli Macron.

For som veldig mange franske velgerne har gjort: I første omgang stemmer de med hjertet og på den kandidaten de liker best. I andre valgomgang har de bare to valg, og mange misliker begge kandidatene. De holder seg for nesa og stemmer på den minst verste kandidaten.

– Jeg stemte på De grønne i første valgomgang. Jeg liker ikke lederen, men jeg liker politikken, sier Edwige de Tournemie Coeeé.

I andre valgomgang stemte de Macron.

– Da hadde vi ikke noe valg. Han er tross alt et bedre alternativ enn Le Pen, men jeg forventer mer av Macron de neste fem årene, sier hun

Lav valgdeltakelse

Franske medier spår søndag kveld at 28 prosent av velgerne i Frankrike har valgt å sitte hjemme på valgdagen. Det vil i så fall være det høyeste tallet siden 1969.

Tallet er basert på målinger fra tre ulike meningsmålingsinstitutter i Frankrike, gjengitt av flere franske medier, deriblant Le Monde , søndag.