Frykt for gassmangel i Europa. Tyskland kan gå «mareritt-vinter» i møte.

Det er et kappløp med tiden for å fylle opp europeiske gasslagre før vinteren. Tyskerne frykter rasjonering av strøm.

Gassrørledningen Nord Stream 1 frakter store mengder gass fra Russland til Europa. Nå er ledningen nede for vedlikehold. Frykten er at leveransene ikke gjenopptas når vedlikeholdet er ferdig.

14. juli 2022 13:29 Sist oppdatert 45 minutter siden

Frykten for gasskrise brer seg i Europa.

Russland stengte mandag gassrørledningen Nord Stream 1 i ti dager for vedlikehold. Tross russiske forsikringer om å levere gass igjen så fort vedlikeholdet er utført, frykter europeiske politikere at leveransene vil minske eller utebli.

– Det kan være at gassen vil flyte igjen, kanskje til og med mer enn tidligere. Men det kan også hende at ingenting kommer, sa Tysklands næringsminister Robert Habeck lørdag om rørledningen.

Spørsmålet er om tyskerne og europeerne får fylt opp gasslagrene sine før vinteren. Om leveransene fra Russland kuttes på ubestemt tid, kan lagrene være for små når gassbehovet øker i vinter.

I så fall kan det bli rasjonering av gassen.

Naturgass er en svært viktig del av Europas energimiks. Den brukes til industri og kraftproduksjon, men også oppvarming og matlaging i de tusen europeiske hjem.

Gass står for én fjerdedel av energimiksen i EU, kun slått av olje.

Tyskland er den største importøren av russisk gass, og får over en tredjedel av gassen sin gjennom Nord Stream 1.

Fakta Russisk gass i Europa Naturgass er den nest mest brukte energikilden i EU. I 2020 utgjorde naturgass 24 prosent av energimiksen i EU. Russland leverte i fjor 40 prosent av EUs naturgass. I juni i år hadde andelen sunket til 20 prosent. Bloomberg har estimert at Russland, godt hjulpet av høye gasspriser, siden krigens start har tjent 100 millioner euro (omtrent 1 milliard kroner) dagen på gassalg til Europa. Tyskland er den desidert største importøren av russisk gass. I fjor importerte de 42 mrd. kubikkmeter fra Russland. Det utgjør 55 prosent av landets gassimport. Mesteparten av gassen kommer gjennom Nord Stream 1, en 1200 km lang gassrørledning i Østersjøen mellom Russland og Nord-Tyskland. I mars ble EU-landene enige om å kutte gassimporten fra Russland med to tredjedeler. Men det har vært stor uenighet om denne ambisjonen blant gassavhengige EU-land. Gass omfattes ennå ikke av EUs omfattende sanksjonsregime mot Russland. Gassrørledningen Nord Stream 2 fra Russland til Tyskland er ferdig bygd, men ikke tatt i bruk. Vis mer

Hvor fulle blir lagrene?

Analytiker Nikoline Bromander i konsulentselskapet Rystad Energy forteller at EU og Tyskland har som mål å fylle lagrene med 80 prosent innen november.

Før vedlikeholdet av Nord Stream 1 var man i rute for å nå dette målet. Og om leveransene fortsetter som før vedlikeholdet, blir det nådd.

Men om Russland ikke tar opp igjen gassleveransene etter 21. juli, blir situasjonen kritisk.

– Da vil lagrene kun være 65 prosent fulle i starten av november, sier Bromander.

Økte priser og rasjonering

Usikkerheten har ført til at gassprisene igjen har steget til værs. Rett etter invasjonen i Ukraina 24. februar kostet en megawattime (MWh) gass 225 euro på det europeiske gassmarkedet. Deretter sank den til rundt 100 euro, før den de siste ukene har steget til nesten 175 euro.

I Tyskland anslås det at en vanlig husholdning vil få 2000 euro (20.000 kroner) mer i årlige energiregninger, ifølge The Times.

Mat eller oppvarming?

Tyske forbrukerorganisasjoner advarer om at en fjerdedel av befolkningen kan havne i «energi-fattigdom». Da må de velge mellom å bruke gass til mat eller oppvarming i vinter.

I tillegg vil energikrevende industri, blant annet den omfattende tyske bilindustrien, slite.

Om importen av russisk gass opphører helt, advarer de dystreste modellene om en mulig nedgang i Tysklands BNP på 12 prosent. I så fall er det snakk om det største økonomiske tilbakeslaget i Tyskland etter andre verdenskrig.

Fare for rasjonering

Den tyske regjeringen har allerede iverksatt steg to av en beredskapsplan for å hanskes med en gasskrise. De har innført tiltak for å redusere etterspørselen etter gass. Flere kullkraftverk er gjenåpnet.

Om situasjonen forverres ytterligere, er neste steg å innføre rasjonering av gassen.

– Da vil industrien rammes først, sier Bromander.

Langvarig høye priser

Karen Sund i konsulentselskapet Sund Energy følger gassmarkedene tett. Hun sier at markedet nå, i større grad enn rett etter invasjonen, tror de høye gassprisene blir langvarige.

– Kurven for hvordan prisene forventes å utvikle seg over 3–4 år, peker kraftig oppover. Markedet tror ikke lenger at dette blir kortvarig, sier hun.

Slike kurver baseres på såkalte forward-priser. Dette er prisen gass handles for i fremtiden. Grunnen til at disse har økt, er at deltagerne i markedet har skjønt at den russiske gassen vanskelig kan erstattes.

– Ikke mange nok gassleverandører kommer til for å hjelpe. Og de som Europa håpet på hjelp fra, for eksempel Norge, øker ikke leveransene nok, sier Sund.

Energi som politisk våpen

Det er ennå ikke sikkert hva som vil skje med leveransene fra Russland etter at vedlikeholdet av Nord Stream 1 er ferdig. Men usikkerheten som har oppstått, er av flere pekt på som et eksempel på hvordan russisk gass skaper splid i EU og vesten.

Selv vedlikeholdet av rørledningen har vært kontroversielt.

Noen av komponentene til Nord Stream 1 måtte til Canada for vedlikehold. Den canadiske regjeringen mente først at sanksjonene mot Russland hindret dem i å sende komponentene tilbake. Men de snudde etter press fra blant annet Tyskland – til store protester fra Ukraina.