Aftenposten endrer fra Kiev til Kyiv

14. feb. 2022 15:41 Sist oppdatert nå nettopp

I Norge har vi tradisjonelt translitterert (oversatt) ukrainske stedsnavn fra russisk skrivemåte, ikke fra ukrainsk skrivemåte. Vi har skrevet Kharkov i stedet for Kharkiv, Lvov i stedet for Lviv og Odessa i stedet for Odesa.

Nå har vi snudd på det, og det har vi gjort på anbefaling fra Språkrådet.

Språkrådet sier at både Kiev (fra russisk) og Kyiv (fra ukrainsk) kan brukes. Aftenposten velger Kyiv.

Vi har tatt hensyn til den ukrainske språkloven og til praksisen i det norske utenriksdepartementet. Vi har dessuten lyttet til synspunkter fra ukrainere i Norge og til innspill fra Aftenpostens egne Øst-Europa-eksperter.