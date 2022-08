Tørke over hele Europa. I Frankrike er det den verste noensinne.

Europa tørker inn. I mange land er temperaturene rekordhøye. Vannstanden i store elver er på bunn.

Mangelen på nedbør kan få alvorlige konsekvenser. Her hjemme er Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) bekymret. Men ute i Europa er det enda verre stilt.

Sommeren i Europa har vært festival, strandliv og solkrem for mange. Men det har også vært enorme skogbranner, tørrlagte elver og avlinger som har gått tapt.

I Frankrike har regnmangel og hetebølger sendt landet inn i den verste tørken som noensinne er registrert. Nesten alle 96 fylker har restriksjoner på bruk av vann. Vasking av bil og vanning av hager er forbudt.

At golfbaner er unntatt fra forbudet, har fått frustrerte klimaaktivister til å fylle golfhull med sement i Sør-Frankrike. Det skriver BBC.

Også blant bønder vokser uroen. De sliter med å fôre dyrene sine, og beitemarker har tørket ut.

Loire, som er landets lengste elv, er forvandlet til ørken flere steder.

Frankrike er verdens fjerde største eksportør av hvete og blant verdens fem største eksportører av mais. Nå er landet rammet av tørke.

I juli falt det under 10 millimeter regn over Frankrike, ifølge Meteo-France. Det er 85 prosent mindre enn gjennomsnittsnivået for samme måned fra 1991 og til i dag.

Den historiske situasjonen har fått statsministeren til å oppnevne en egen krisegruppe.

Må kjøre med halv last

De høye temperaturene har tørket ut innsjøer og elver også i andre land.

Europas kanskje viktigste elv, Rhinen, brukes til å frakte alt fra drivstoff og kjemikalier til papir og korn. Nå er vannstanden så lav at båtene bare kan ta halv last for ikke å kjøre seg fast.

Den lave vannstanden og transportutfordringene på Rhinen kommer samtidig som Europa står midt i en energikrise. Prisene på olje og gass har økt etter at Russland invaderte Ukraina i februar.

Også elven Tiber, som renner gjennom Italias hovedstad Roma, har forandret seg i takt med varmen.

– Jeg har over 40 års erfaring på Tiber, og jeg har aldri sett eleven slik som dette, sa båtmannen Giulio Bendandi til AP tidligere denne uken.

Ifølge Bloomberg er det anslått at Italias innhøsting er redusert med 30 prosent som følge av tørken. EU-kommisjonen har allerede advart om at flere medlemsland vil få reduserte avlinger. Frykten er at tapte avlinger vil øke presset ytterligere på verdensmarkedet.

Tørken gjør fruktbar jord til sand i Europa. Her fra elven Po i Italia.

Spøker for risotto og parmesan

Nå er Italias lengste elv, Po, på det laveste nivået siden 50-tallet. Landets rismarker, åkre og beiteland avhenger av elven. Blant annet trenger rismarkene å bli oversvømmet av vann.

I stedet viser bilder hvordan store deler av elveleiet er omgjort til sandstrand. Dermed dør årets avlinger med Arboria-ris. Ristypen er den mest brukte og mest kjente italienske ristypen for å lage risotto.

Også parmesanosten er i fare. Mangel på vann til storfe fører igjen til mangel på melk som trengs i produksjonen av den verdenskjente osten. Eksemplene er mange. Tørken påvirker matproduksjon, helse, dyreliv – og turisme.

Vannstanden i Garda-innsjøen er på sitt laveste noensinne. Forskning viser at ekstremvarme vil treffe langt flere og stadig oftere.

Lengst nord i landet har AP snakket med sjokkerte turister ved Gardasjøen. Innsjøen er på sitt laveste noensinne. Besøkende kjenner ikke igjen landskapet fra bildene.

– Vi var litt sjokkerte da vi kom. Vannet var jo ikke der, sa Beatrice Masi til nyhetsbyrået.

Situasjonen har gjort at det i en rekke italienske regioner er erklært unntakstilstand.

Landet har bare fått halvparten av det som har vært gjennomsnittlig nedbør i samme periode de siste 30 årene. Det skriver det statlige forskningsorganet CNR.

En bombe fra andre verdenskrig har dukket opp i den uttørkede elven Po i Italia. Landet opplever den verste tørken på 70 år.

Et varsko om fremtidens somre

Situasjonen i Frankrike og Italia oppsummerer sommeren i Europa: Ekstremtørke og varmerekorder som faller som fluer.

Arealet som er svidd av i skogbranner i Europa så langt i år, er det største som noen gang er registrert. Det viser tall fra European Forest Fire Information System (EFFIS).

Nesten 660.000 hektar i Spania, Frankrike, Portugal, Italia, Østerrike, Hellas og Kroatia har brent. Det er det største siden man begynte å innhente målinger i 2006.

Frankrike, deler av England og Portugal har lagt bak seg den tørreste juli måned som noen gang er registrert. Bildet viser en gås på leting etter mat i et uttørket elveleie i fylket Fejér i Ungarn.

Heterekorder har også rammet land som Storbritannia, Spania og Portugal. De to sistnevnte er tørrere enn de har vært på over tusen år.

Både tørken og hetebølgene er av forskere satt i sammenheng med den globale oppvarmingen. De mener sommeren er et varsko om fremtidens somre.

Ifølge Nuria Hernández-Mora i organisasjonen New Water Culture (FNCA) vil tørkeperioder bli mer intense, hyppigere og langvarige i fremtiden.

Dette kommer til å bli den nye normalen, sier hun til The Guardian.

– Og likevel fortsetter vi å godkjenne økt bruk av en ressurs vi ikke har og som bare blir knappere.