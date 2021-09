Verden Talibans Afghanistan Her søkte opptil 50 mennesker ly for kuler og granater. – Alle i landsbyen har en krigsskade.

KAN-E-EZZAT, AFGHANISTAN (Aftenposten): For mange afghanere spiller det ingen rolle at Taliban styrer landet. De er bare glade for at det er fred.

9 minutter siden

Lal Mohammad huker seg sammen idet han går inn i familiens underjordiske fjøs. Her holder vanligvis kyrne til. Men da krigen mellom Taliban og regjeringsstyrkene var på sitt mest intense, var det 40–50 mennesker som søkte ly her inne.

– Det var kuler og bomber overalt. Ingen kunne gå ut, forklarer Mohammad.

Landsbyen hans Kan-e-Ezzat har gjennom flere år ligget midt i frontlinjen. På den ene siden var Taliban. På den andre siden Afghanistans gamle regime og deres utenlandske støttespillere.

Landsbyen Kan-e-Ezzat ble erobret av Taliban for to år siden.

– Alle i landsbyen har en krigsskade, forteller Lal Mohammad.

De siste månedene før Taliban tok over makten i Afghanistan, var blant de verste.

I perioder var det umulig for familien å se til epletrærne, potetåkeren og hveteåkeren.