NEW YORK (Aftenposten): Jens Stoltenberg mener det er alvorlig at Nato ikke forutså det afghanske regimets raske fall. Han erkjenner at han har «et overordnet ansvar» for avslutningen av krigen.

Jens Stoltenberg mener en av lærdommene fra Afghanistan er at det er «lettere å starte en militær konflikt enn å avslutte en».

24. sep. 2021 06:18 Sist oppdatert nå nettopp

På vei inn i sitt siste år som Nato-sjef har Jens Stoltenberg fått to digre kriser i fanget.

– Jeg tar det alltid alvorlig når det er diskusjoner og uenighet mellom Nato-land. Men hvis jeg som generalsekretær skulle sove dårlig hver gang det er uenighet, ville jeg hatt et slitsomt liv. Slik har det vært i Nato i 70 år, sier Stoltenberg til Aftenposten.