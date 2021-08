Utenriksministeren: – Vi jobber på spreng med å få våre utstasjonerte og lokalt ansatte ut av Kabul

Det sa utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) i et pressetreff søndag kveld.

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) møtte pressen søndag kveld.

15. aug. 2021 18:42 Sist oppdatert nå nettopp

For øyeblikket er det ikke klart hvem som leder den afghanske regjeringen, sa utenriksministeren.

– Det er en svært alvorlig situasjon, sa Søreide.

Søndag rykket Taliban inn i Kabul. Presidenten har forlatt landet. Taliban hevder selv at de har kontroll over presidentpalasset.

Utenriksdepartementet ba norske borgere forlate Afghanistan 4. august. Nå jobber de på spreng for å få ut nordmenn fra Kabul.

– Vi kan stå overfor et myndighetsvakuum, og det er en alvorlig situasjon. Situasjonen endrer seg fra time til time, og det er avgjørende å tilstrebe en ikkevoldelig maktoverføring som sikrer mest mulig stabilitet, sa Søreide.

I Kabul og Doha foregår et intenst diplomatisk arbeid, hvor Qatar og Pakistan også spiller viktige roller. Ifølge Utenriksministeren er Norge også til stede i Doha, og følger prosessen tett.

Hvordan Taliban opptrer i dagene som kommer, vil bli avgjørende for hvordan det internasjonale samfunnet forholder seg til en ny regjering, ifølge Søreide.

– Vi har sammen med Estland tatt initiativ til et hastemøte i Sikkerhetsrådet. Fra norsk side vil fokuset være å samle medlemslandene rundt et felles budskap til den afghanske overgangsregjeringen om å ivareta menneskerettigheter og humanitærretten i landet.

Utenriksministeren er spesielt bekymret for hva som vil skje landets kvinner og jenter, men forsikrer om at samarbeidet med de lokale kreftene som fremmer ytringsfrihet, demokrati og utdanning vil videreføres.

Ambassaden evakuert

Den norske ambassaden er stengt og ikke lenger bemannet.

– Vi jobber på spreng for å få våre utstasjonerte og lokalt ansatte ut av Kabul. De fleste land er i gang med evakuering, og det er stort press både på logistikk og sikkerhet. Jeg snakket med våre ansatte i Kabul i ettermiddag, og de er vår høyeste prioritet nå, sa Søreide.

Utenriksministeren fikk spørsmål om hvilke kort det internasjonale samfunnet har på hånden i møte med Taliban.

– Et av de viktige kortene er at landet vil ha behov for internasjonal støtte og assistanse i lang tid fremover. Det vet også Taliban. Det er i tillegg klare forventninger til at en maktovertagelse tar hensyn til de grunnleggende menneskerettighetene, sa ministeren.