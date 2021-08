Verste masseskyting i England siden 2010. Gjerningsmannen omtalte seg selv som «blackpilled».

Gjerningsmannen drepte fem personer før han skjøt seg selv. En av de drepte var en tre år gammel jente.

Politisperringer i nærheten av åstedet i Keyham i Plymouth, sørvest i England. Seks personer, blant dem en mistenkt gjerningsperson, døde i en skyteepisode i byen torsdag.

Fredag ble fem personer drept i den engelske byen Plymouth. Gjerningsmannen er identifisert som 22 år gamle Jake Davison, som jobbet som kranfører.

Ifølge avisen The Independent skjøt han først sin egen mor. Deretter gikk han ut på gaten og skjøt en tre å gammel jente og hennes 40 år gamle far. Like etterpå skjøt og skadet han en mann og en kvinne, før han skjøt og drepte en mann på 59 år og en kvinne på 66 år.

Vitner fortalte politiet at Davison etter dette pekte våpenet mot seg selv og tok sitt eget liv. Det skriver BBC.

Hendelen er den dødeligste masseskytingen i Storbritannia siden 2010.

Knyttes til Incel-bevegelsen

Gjerningsmannen har publisert flere videoer på internett. Der sier han at han føler seg «nedslått» og «beseiret av livet». Ifølge BBC sa han også at var sosialt isolert, strevde med å møte kvinner og refererte til «incels».

Incel er forkortelse for «involuntary celibate» – en betegnelse på personer som er ufrivillig seksuelt avholdende. Incels organiserer seg i egne fora på internett hvor de ofte gir kvinner skylden for sin egen situasjon. Mange tror også en underlegen genetikk gjør det umulig for dem å tiltrekke seg kvinner.

Flere dødelige angrep de siste årene kan knyttes til denne gruppen. Avisen The Guardian skriver at så mange som 50 personer er blitt drept i USA og Canada av incels.

På nettplattformen Reddit luftet Davison sin frustrasjon på et forum for jomfruer – folk uten seksuell erfaring. «Jeg kan ikke tiltrekke kvinner i det hele tatt», skrev han.

Ifølge magasinet Vice sa Davison i en video at han ikke definerte seg som en incel, men at han var svært aktiv i incel-miljøer.

Marianna Spring er BBCs «desinformasjon- og sosiale medier»-reporter. Hun skriver at Davison brukte flere begreper knyttet til incel-bevegelsen. Det inkluderer «blackpill-overdose».

«Blackpill» viser til et verdenssyn som innebærer at hvis du er lite attraktiv, fortjener du ikke kjærlighet og er dømt til å mislykkes og bli mer ulykkelig hver gang du forfølger kjærlighet.

I det som later til å være gjerningsmannens siste video, sier han til slutt:

«Jeg vet at det er en film, men jeg liker å tenke at jeg noen ganger er The Terminator eller noe. Til tross for at han opplevde nesten total systemfeil, prøver han å utføre oppdraget sitt».

Youtube og Facebook har bekreftet at kontoer som tilhørte Davison, er fjernet for brudd på retningslinjene deres.

Politiet arbeidet på åstedet torsdag kveld.

Politiet under etterforskning for våpenlisens

Våpenlovene i Storbritannia er blant de strengeste i verden.

The Independent skriver at gjerningsmannen lovlig eide en hagle, men fikk denne konfiskert i september 2020 etter å ha blitt anklaget for et overfall.

Forrige måned fikk han imidlertid våpenet tilbake. Dette har ført til at politiet nå skal etterforskes av Storbritannias uavhengige enhet for politiadferd (IOPC).

Politiet har ikke bekreftet at det var dette våpenet som ble brukt i skyteepisoden, men vitner har beskrevet våpenet som en pumpehagle.

Etterforskningen skjer etter at statsminister Boris Johnson sa at hvordan Davison fikk våpenet tilbake burde bli «skikkelig etterforsket».