Norges ambassadør i samtaler med Taliban i Kabul

NEW YORK (Aftenposten): Norges ambassadør til Afghanistan og to andre diplomater var mandag tilbake i Kabul for å ha samtaler med Taliban.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt er denne uken i New York City i forbindelse med at Norge har presidentskapet i FNs Sikkerhetsråd. Til venstre er FN-ambassadør Mona Juul.

17. jan. 2022 16:46 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

– Vi anerkjenner ikke Taliban-regimet, men det som er viktig for oss er å få dialog med dem slik at vi kan holde dem ansvarlige for situasjonen der. Den kan bli katastrofal, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt til Aftenposten i New York.

Hun avviser at beslutningen innebærer innrømmelser overfor Taliban-regimet.

– Er dette første steg mot å opprette en mer permanent tilstedeværelse?

– Vi tar skritt for skritt. Det har vært viktig å komme inn. Det har flere andre land gjort, og det gjør også Norge nå, sier Huitfeldt.

Tok over ambassaden

Ambassadør Ole A. Lindeman og hans diplomatkolleger er tilbake i landet på et to dager langt besøk for å snakke med Taliban, som tok over makten i landet i august.

Taliban-sjefen Amir Mohammed Mohammed testet ambassadørens romaskin da Aftenposten besøkte ambassadebygningen i Kabul i september.

Tema for de norske diplomatenes samtaler med Taliban var blant annet den humanitære situasjonen, respekt for menneskerettigheter og kvinners rett til deltakelse i samfunnet, opplyser Huitfeldt til NTB.

Det ble da full stans i bistand til landet da Taliban grep makten. Afghanistan opplever nå økonomisk kaos, inflasjonen og arbeidsledigheten har skutt i været, og statskassen er tom.

Ingen penger til Taliban

– All bistand til afghanske myndigheter er stanset. Den norske støtten til Afghanistan går til å dekke sivilbefolkningens grunnleggende behov gjennom FN og uavhengige organisasjoner, i tillegg til en betydelig humanitær innsats, sier Huitfeldt til NTB.

Hun mener likevel at det er viktig å ha kontakt med de nye makthaverne og andre miljøer i landet for å kunne støtte det afghanske folk. Viljen til å snakke med alle parter er et kjennetegn i Norges freds- og forsoningsarbeid, påpekes det.

Huitfeldt sier hun er ekstremt bekymret for den alvorlige humanitære situasjonen i landet og viser til at det krigsherjede landet er rammet både av tørke og pandemi og at økonomien har kollapset.

– Det er reell fare for samfunnskollaps med enorme konsekvenser for den afghanske sivilbefolkningen, sier hun.

Nytt FN-mandat

Norge leder for tiden FNs sikkerhetsråd og leder også forhandlingene om et nytt mandat for FNs arbeid i Afghanistan. Det nåværende mandatet utløper i mars.

– Det er utrolig viktig at vi får en enighet om et sterkt FN-mandat, sier Norges FN-ambassadør Mona Juul.

Afghanistan er avhengig av internasjonal bistand, men det er samtidig viktig at det internasjonale samfunnet er samstemt når det gjelder blant annet kvinners rettigheter, menneskerettigheter og internasjonal rett, understreker hun.