En russisk militærkolonne vokser seg større og større utenfor Kyiv: – Russland tillater seg dette fordi de tror de har luftkontroll

En russisk militærkolonne på 64 kilometer er like ved Kyiv. Norsk ekspert peker på flere årsaker til at den har fått fortsette inn i landet relativt uforstyrret.

Satellittbildene fra Maxar Technologies viser russiske styrker på vei mot hovedstaden Kyiv. Den skal ha vokst voldsomt det siste døgnet.

9 minutter siden

Russland har etter seks dager med invasjon ikke klart å ta kontroll over viktige storbyer i Ukraina. Derfor endrer de nå strategi, ifølge amerikansk etterretning.

Nå er store styrker med russiske soldater på vei mot Kyiv. Satellittbilder viser at militærkolonnen nå skal være over 64 kilometer lang. Det opplyser det private satellittselskapet Maxar til CNN. Det er en voldsom økning siden mandag ettermiddag, da samme selskap anslo at kolonnen var 37 kilometer lang.