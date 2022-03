Ikke siden 2. verdenskrig er så mange barn blitt drevet på flukt på så kort tid

For tre uker siden levde de et vanlig liv med skole og barnehage. Nå flykter 1 million barn fra krigen i Ukraina. Barna utgjør over halvparten av alle som er på flukt.

Danilo (15) og moren brukte sykkel for å flykte fra krigen i Ukraina. Her kommer de i sikkerhet i Hrebenne i Polen etter en lang flukt fra Kyiv. – Det har vært fryktelig skremmende. Men jeg er glad vi er i sikkerhet nå, sier Danilo.

15. mars 2022

15 år gamle Danilo og morgen kommer syklende over grensen fra Ukraina til Polen. En lang flukt fra Kyiv er over.

– Jeg er så glad for at vi er trygge nå, sier Danilo.

For tre uker siden var 10.-klassingen en vanlig gutt i Ukrainas hovedstad. Han satt og så vinter-OL på TV.

– Jeg gruet meg til OL var over. For da visste vi at krigen kunne starte. Men jeg trodde og håpet likevel det skulle gå bra. Så kom bombene.