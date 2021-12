– Ikke undervurder behovet for tillit mellom befolkningen og deres representanter, sa Støre

Torsdag snakket statsminister Jonas Gahr Støre på USAs toppmøte om demokrati. Han valgte å understreke at politikere ikke må «heve seg over loven».

Statsminister Jonas Gahr Støre snakket i halvannet minutt på det digitale toppmøtet om demokrati. Han brukte tiden på å snakke om tillit.

10 minutter siden

– Demokratiet trenger forkjempere, sa Joe Biden i sin innledning for toppmøtet om demokrati.

Norge er et av 112 land som er invitert til møtet. Invitasjonslisten har skapt uro, for både Kina og Russland likte dårlig å bli utelatt. De mener begge å være velfungerende demokratier. Biden anklages for å skape splid og «kald krig-mentalitet» med møtet.