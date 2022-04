Lokale myndigheter i Mariupol: Evakueringen er i gang

Rundt 2000 sivile er på vei ut av den russiskokkuperte byen fredag ettermiddag.

Innbyggere i Mariupol snakker med en Røde Kors-arbeider. Bildet ble tatt for over tre uker siden. Siden har den humanitære situasjonen blitt enda verre for de gjenværende innbyggerne.

1. apr. 2022 15:08 Sist oppdatert nå nettopp

Det skriver den britiske avisen The Guardian, som siterer lokale myndigheter.

Ifølge en oppdatering på lokale Mariupol-myndigheters Telegram-kanal, er flere private biler og 42 busser fulgt av Røde Kors nå på vei til byen Zaporizjzja. Den er under ukrainsk kontroll.

Bilder, videoer og vitnesbyrd fra flyktninger dokumenterer hvordan Mariupol er sønderbombet etter å ha vært under beleiring i fire uker.

The Guardian-journalist Bethan McKernan har publisert en video som skal vise kolonnen:

Noe senere på ettermiddagen, rundt 15.30, kommer det meldinger om at myndighetene i Mariupol sier det er umulig å ta seg inn i den beleirede byen, og at det er farlig å forsøke å reise derfra på egenhånd.

– Vi ser ikke noe virkelig ønske fra russerne om å gi Mariupols innbyggere en mulighet til å evakuere fra territoriet som kontrolleres av Ukraina, sier Petro Andrjusjtsjenko, rådgiver for Mariupols ordfører, i en melding på Telegram.

Ingen åpning for nødhjelp

Røde Kors sa tidligere fredag at myndigheter på høyt nivå fra både Russland og Ukraina hadde godkjent en humanitær korridor ut av Mariupol.

Organisasjonen fikk likevel ikke tillatelse til å ta med medisinsk nødhjelp inn i byen. Det er antatt at rundt 150.000 mennesker fortsatt er fanget i der.

Ewan Watson, talsmann for Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC), beskrev situasjonen fredag som svært kompleks.

– Vi har sluppet opp for adjektiver som kan beskrive redslene som innbyggerne i Mariupol gjennomlever. Situasjonen er forferdelig og blir verre, sier Ewans og legger til at det er helt nødvendig at innbyggere får forlate byen, og at hjelp blir brakt inn.

Ifølge Watson er ICRCs rolle å være et nøytralt mellomledd for å føre kolonnen ut av Mariupol og til en annen by i Ukraina.

Han kunne ikke på daværende tidspunkt bekrefte hvilken by.

Skal ledes ut av Røde Kors

Et ICRC-team med tre biler og ni Røde Kors-arbeidere var fredag formiddag på vei til Mariupol.

Planen er at Røde Kors skal lede kolonnen ut av byen for å markere at det er en humanitær operasjon.

Hvor mange sivile som venter på å bli evakuert, er uklart, men Røde Kors regner med at det dreier seg om tusenvis av mennesker.

I alt 54 busser var klare til å frakte mennesker ut, i tillegg var det ventet at mange andre kjøretøy vil slutte seg til kolonnen.

Tidligere på dagen var ikke Røde Kors sikre på om evakueringen kunne gjennomføres. Organisasjonen uttalte at de ikke hadde fått noen sikkerhetsgarantier.

Torsdag opplyste ukrainske myndigheter at en person ble drept og fire alvorlig såret i et russisk granatangrep mot en evakueringskolonne utenfor byen Tsjernihiv.

Beslagla lastebiler med nødhjelp

Det er ifølge nyhetsbyrået DPA blitt rapportert at sivile evakueres fra den russisk-okkuperte byen Berdjansk. De fleste av de som evakueres, kommer fra Mariupol etter å ha greid å flykte fra byen på egen hånd.

Røde Kors-operasjonen dreier seg om en organisert evakuering fra Mariupol.

En mann graver et hull i bakken for å begrave ett av ofrene for krigen i Mariupol.

Russiske styrker anklages også for å ha beslaglagt tolv lastebiler som fraktet tonnevis med humanitær hjelp til Mariupol.

De anklages også for å sperre veien for bussene som ukrainske myndigheter har sendt for å evakuere sivile.

Det viktigste om: Krigen i Ukraina

