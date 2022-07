Politiet med siste nytt om København-skytingen

Søndag kveld ble tre personer drept og flere skadet på et kjøpesenter i København. En 22 år gammel dansk mann er pågrepet, siktet for drap.

Mandag jobbet politiet på åstedet samtidig som de hadde en høy grad av synlighet i hele København.

Under pressekonferansen kom politiet med mer informasjon om drepte og skadede etter søndagens skyting.

De tre drepte er en russisk statsborger (47) bosatt i Danmark, en dansk jente (17) og en dansk gutt (17).

Videre ble det opplyst om at ytterligere fire personer er truffet av skudd.

De skadede en 40 år gammel dansk kvinne og en 19 år gammel dansk kvinne, og to svenske statsborgere, en mann på 50 år og en jente på 16 år. Tilstanden for disse skal være alvorlig.

I tillegg er det en rekke personer med lettere skader. Ingen av disse skal ha skuddskader. Ifølge politiet skal det ikke ha vært en forbindelse mellom gjerningspersonen og ofrene.

Politiet har avhørt den mistenkte, og han har erkjent at det var han som utførte angrepet.

Stor, pågående etterforskning

Sjefpolitiinspektør Søren Thomassen sa at det pågår massiv etterforskning for at politiet skal forsikre seg om at mannen ikke hadde medhjelpere.

– Det er viktig å understreke at arbeidet vi har gjort gjennom natten ikke peker mot at den mistenkte har arbeidet sammen med andre eller fått hjelp, sa Thomassen.

Gjennom natten er det foretatt ransakinger. Politiet har også gjennomgått en rekke dokumenter. Dette vil bli lagt frem når den mistenkte gjerningsmannen blir fremstilt for varetektsfengsling senere mandag.

Thomassen var klar på at han vil vente med å uttale seg om motiv for ugjerningene.

– Vi vil sikte ham. Men det er ingenting i vår etterforskning som kan underbygge at det er terror, sier politisjefen.

Thomassen opplyste videre om at den mistenkte 22-åringen er kjent i psykiatrien, og at våpnene som ble brukt under skytingen var lovlige. Mistenkte hadde en rifle, en pistol og en kniv med seg. Han hadde ikke våpentillatelse.

Kriseberedskap i København kommune

Mannen er nå siktet for drap. Politiet har opplyst om at siktelsen kan bli utvidet.

En Youtube-kanal ble søndag kveld koblet til gjerningspersonen. I løpet av helgen ble det lastet opp tre videoer på kanalen. Kanalen ble fjernet av Youtube søndag kveld.

Politiet har ikke bekreftet hvorvidt den siktede er den samme mannen som på videoene, men bekrefter at de undersøker videoene som en del av etterforskningen.

Foreløpig er ikke trusselnivået i København hevet, men København kommune har satt kriseberedskap.