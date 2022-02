Slik prøver Putin å få russerne til å støtte krigen: – Dette handler om liv og død, vårt folks historiske fremtid.

Talen som president Vladimir Putin holdt i natt, skremmer verden. Har vi våknet til et nytt Europa? Putin vil ha russere til å tro at det handler om liv og død for hele det russiske folket.

– Sovjetunionen gjorde alt for å hindre eller utsette krigen, sa Putin.– Vi vil ikke gjøre en slik feil for andre gang. Slik forsøker Putin å få russere flest til å støtte invasjonen for å «de-nazifisere» Ukraina.

– For vårt land, handler dette i siste instans om liv og død, om vår historiske fremtid som folk, sa president Vladimir Putin.

Nattens tale til Putin startet kl. 04.00 norsk tid. Utover morgenen ble den vist om og om igjen på de Kreml-kontrollerte TV-stasjonene.

Nå hamres budskapet ut til russere i alle medier.

Putin beskrev krigen han startet i natt, som et spørsmål om hele det russiske folks eksistens.

– Vi vil de-nazifisere Ukraina

Putin beskrev krigen som en «Donbass-operasjon», og rettferdiggjorde angrepet med at opprørsrepublikkene har bedt om hjelp.

– Målet er å beskytte folk som har vært utsatt for overgrep og folkemord av Kyiv-regimet i åtte år, sa Putin.

Men han la ikke skjul på at målet med krigen går mye lengre enn det.

– Vi vil også kjempe for en demilitarisering og de-nazifisering av Ukraina, la han til.

– Samt bringe for retten de som har begått utallige, blodige forbrytelser mot sivile, inkludert borgere av den russiske føderasjon.

På den andre siden sa Putin at Russland ikke vil okkupere ukrainsk territorium. Men samtidig oppfordret han hele den ukrainske hæren til å kapitulere.

– Jeg ber dere om umiddelbart å legge ned våpnene og gå hjem, sa Putin.

– La meg forklare hva det betyr. Militært personell i den ukrainske hæren som gjør dette, kan fritt forlate kampsonen og returnere til sine familier.

Samtidig som Russland angriper Ukraina, fører Putin en beinhard PR-krig på hjemmefronten. I nattens tale forsøkte Putin å overtale russere til å tro at hele deres fremtid er i fare – og at krigen er et spørsmål om liv og død.

Putin trakk linjer til Den store fedrelandskrigen

Putin begrunnet i nattens tale sitt angrep på Ukraina med å trekke paralleller til nazistenes angrep på Sovjetunionen.

Russerne kaller 2. verdenskrig, hvor 20–27 millioner sovjetiske borgere mistet livet, for «Den store fedrelandskrigen», eller den «den store patriotiske krigen».

Ifølge Putin gjorde Sovjetunionen alt for å hindre en krig. Han nevnte ikke et med et ord Stalins Ribbentrop-pakt med Hitler, eller at Sovjetunionen sammen med Tyskland angrep Polen.

– Sovjetunionen gjorde alt for å hindre eller utsette krigen, sa Putin.

– Vi vil ikke gjøre en slik feil for andre gang.

Slik ser Putin på verden og Vesten

Putin holdt nok en gang en historisk lekse, hvor han presenterte sitt alternative syn på historien og verden.

Han viste til Kosovo-krigen, og Natos angrep på Serbia, krigen i Irak, Libya og Syria. I Kremls øyne viser det at Vesten ikke bryr seg om lov og rett, og at vi lever i en tid for de sterke kan gjøre hva han vil.

– Praktisk talt overalt, i mange regioner i verden, hvor Vesten etablerer sin orden, er resultatet blodig, dype sår, internasjonal terrorisme og ekstremisme, sa Putin.

Vesten, Nato og USA ble betegnet som løgnaktig og umoralsk.

– Hele den såkalte vestlige blokken, grunnlagt av USA i sitt eget bilde og likhet, alt dette er et imperium av løgner, sa Putin.

I sin tale mandag da han anerkjente opprørsrepublikkene, brukte Putin også mye tid på å gi sin versjon av historien for å begrunne Kremls handlinger.

Fra Putins møte med det russiske sikkerhetsrådet mandag. I sin nye tale etter angrepet på Ukraina, gikk Putin flere skritt lengre enn han gjorde mandag. Nå er et av målene til Putin å «de-nazifisere» hele Ukraina.

Nato, nazister og «folkemord»

– Mens Nato ekspanderer østover, blir situasjonen i vårt land verre og farligere for hvert år. De siste dagene har lederskapet i Nato åpent snakket om behovet for å akselerere utplasseringen av alliansens infrastruktur til Russlands grenser.

Putin hevdet også at Ukraina ville angripe Russland, selv om ukrainerne ikke er i nærheten av å ha de samme militære kreftene som Putin kontrollerer.

– De ledende Nato-landene, for å nå sine mål, støtter ekstreme nasjonalister og nynazister i Ukraina på alle måter, sa Putin.

– De vil selvfølgelig gå inn i Krim, akkurat som i Donbas, med en krig for å drepe, akkurat som gjenger med ukrainske nasjonalister, Hitlers medsammensvorne, drepte forsvarsløse mennesker i Den store fedrelandskrigen, sa Putin.

Putin beskrev annekteringen av Krim, og Russlands deltagelse i krigen i Syria, som en del av den samme kampen.

– Det samme skjer nå. Dere og jeg har rett og slett ingen annen mulighet enn å forsvare Russland, vårt folk. Omstendighetene krever at vi handler besluttsomt og umiddelbart. Folkerepublikkene i Donbas har bedt Russland om hjelp.

Hevder krig var uunngåelig

Putin hevdet i natt at en krig ikke var til å unngå. Det måtte skje, mente den russiske presidenten.

– Alt som har skjedd, og en analyse av informasjonen vi får inn, viser at Russlands sammenstøt med disse kreftene er uunngåelig. Det er bare et spørsmål om tid. De gjør seg klare, og venter på det riktige tidspunktet. Nå hevder de også å ha atomvåpen. Vi vil ikke tillate det, sa Putin.

Nattens invasjon vekker også frykt i land som Kasakhstan, Usbekistan, Georgia og andre tidligere land i Sovjetunionen. Putin prøvde å berolige dem.

– Vi respekterer, og vil fortsette å respektere, alle nye grunnlagte land i den postsovjetiske sfæren, sa Putin.

– Men Russland kan ikke føle seg trygt, utvikle seg og eksistere med en konstant trussel voksende i territoriet til det moderne Ukraina.

En engelsk versjon av hele talen er tilgjengelig på Kremls nettsider.