Norge leder Sikkerhetsrådet: – Situasjonen i verden er dyster, men vi må være optimistiske

FN-ambassadør Mona Juul fortalte tirsdag om målene for måneden der Norge har formannskapet i Sikkerhetsrådet. Hun lovet optimisme og hardt arbeid.

FN-ambassadør Mona Juul under en seremoni da Norge fikk en av plassene i FNs sikkerhetsråd for ett år siden.

NTB

I dag 19:51

Norge overtok formannskapet ved årsskiftet, og Juul møtte pressen i New York tirsdag ettermiddag lokal tid. Der fortalte hun om Sikkerhetsrådets arbeidsprogram for januar.

– Situasjonen i verden er ganske dyster, men vi er nødt å være optimistiske. Både som medlem av sikkerhetsrådet og som land kommer Norge aldri til å slutte å prøve å løse konflikter gjennom dialog, sa Juul under pressekonferansen.

Hun lovet blant annet økt oppmerksomhet rundt kvinners sikkerhet, klima og på konflikten mellom Israel og Palestina.

– Det er ikke tvil om at klimakrisen påvirker verdens konfliktnivå. Sikkerhetsrådet må, slik vi ser det, trappe opp handlingen rundt klimaendringene, innenfor sitt mandat, sa hun.

Komplekse konflikter

Den norske regjeringen ønsker å bruke perioden med norsk formannskap til å fronte utenrikspolitikk basert på norske interesser og verdier.

– En rekke komplekse land-situasjoner vil bli diskutert i Sikkerhetsrådet i januar. Blant disse er Syria, Afghanistan og Libya, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i en uttalelse før jul.

Både hun og statsminister Jonas Gahr Støre skal lede noen av møtene i rådet i løpet av måneden. Støre skal lede en åpen debatt om beskyttelse av sivile i tett befolkede områder med væpnet konflikt.

Uenighet om klimaendringer

En debatt om kvinner, fred og sikkerhet vil bli ledet av Huitfeldt.

Norge har også tidligere tatt til orde for at sammenhengen mellom klimaendringer og konflikt må diskuteres i rådet. Men Huitfeldt sa i november at det var uenighet i Sikkerhetsrådet om dette temaet.

I desember la Russland ned veto mot en resolusjon som formelt knyttet klimaendringene til globale sikkerhetsutfordringer.

Juul sier tirsdag at Norge sammen med Kenya vil lede en uformell arbeidsgruppe som skal se på temaet.