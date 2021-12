– Fattige lands vaksineleveranser ikke truet av tredjedosene

Rike lands påfyllingsdoser forlenger pandemien, mente WHO-sjefen. Det er ikke nødvendigvis slik det henger sammen, mener Norges ledende helsediplomat.

John-Arne Røttingen er ambassadør for global helse i Utenriksdepartementet.

Covax skulle være redningen for fattige land. I løpet av 2021 var målet å sende ut 2 milliarder vaksinedoser, halvparten av dem til verdens 92 fattigste land.

Men tre dager før året er omme, er det blitt levert ut bare 863 millioner vaksinedoser. Altså mindre enn halvparten av det man så for seg for et år siden.