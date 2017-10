USA og Israel ut av UNESCO

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur, og har blant annet ansvar for verdensarvlisten.

UNESCOs leder, Irina Bokova, beklager dypt at USA nå forlater organisasjonen.

– Jeg ønsker å uttrykke en dyp beklagelse over at USA har besluttet å trekke seg fra UNESCO, sier hun.

Torsdag kveld kom nyheten om at Israel følger USA ut av UNESCO.

Skrudde igjen pengekranen

USA sluttet å gi penger til UNESCO etter at organisasjonen lot Palestina bli medlem i 2011. Det amerikanske utenriksdepartementet beholdt likevel et kontor ved UNESCOs hovedkvarter i Paris, samtidig som USA forsøkte å påvirke organisasjonens politikk fra innsiden.

Beskjeden om at USA forlater organisasjonen, kommer samtidig det denne uken skal velges ny UNESCO-leder.

Administrasjonen til president Donald Trump har jobbet med å forberede utmeldelsen i flere måneder, og det var ventet at USA ville trekke seg før årsskiftet, opplyser amerikanske tjenestemenn til AP.

Flere diplomater som skulle ha begynt å jobbe for UNESCO i sommer, er blitt fortalt at stillingene er satt på vent, samtidig som de er blitt rådet til å søke andre jobber.

Flere amerikanske politikere, deriblant USAs FN-ambassadør Nikki Haley, har flere ganger rettet kraftig kritikk mot organisasjonen.

UNESCO er aller mest kjent for å ha ansvar for verdensarvlisten, men blant ansvarsområdene er også jenters rett til utdanning i fattige land, pressefrihet og det å spre kunnskap om jødeutryddelsene under andre verdenskrig.