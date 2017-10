Falske nyheter, ryktespredning og feilrettede heksejakter. Etter Las Vegas-massakren ble ekte og falsk informasjon sauset sammen.

I kaoset er det fruktbarhet, skrev den franske forfatteren Anaïs Nin.

Massakren i Las Vegas søndag kveld skapte et kaos blant de 22.000 menneskene som hadde samlet seg til konsert. Det ga også grobunn for et informasjonskaos uten like på nettet idet folk over hele verden forsøkte å finne ut av hva som egentlig hadde skjedd.

Fakta, rykter og løgn ble sauset sammen. Noe var basert på misforståelser. Andre ting ble spredt av folk med politiske motiver. Og alt ble forsterket av algoritmene til nettgiganter som Google, Twitter og Facebook.

Her er noen eksempler:

1. Flere gjerningsmenn

Den mistenkte gjerningsmannen skjøt med det som trolig var et helautomatisk våpen fra 32. etasje i et hotell på den andre siden av gaten fra konserten. Derfor var det ikke så rart at mange trodde skuddene kom fra flere hold.

Men «nyheten» om flere gjerningsmenn ble i minuttene og de første timene etter massakren spredt som om det var sant – også av journalister og kjendiser med enorme antall Twitter-følgere.

Den profilerte redaktøren og kommentatoren Piers Morgan var blant dem som ukritisk gjenga informasjonen til sine 6,3 millioner følgere:

Morgan slettet meldingen i løpet av mandagen.

Popartisten Sia, som har 3,2 millioner Twitter-følgere, la også ut en tilsvarende melding. I skrivende stund er den delt 22.000 ganger – og den er ennå ikke slettet.

Please, if you are in Las Vegas, take cover there are multiple shooters on the loose, twenty people are dead. Find cover and hide. — sia (@Sia) October 2, 2017

2. Falske ofre og savnede personer

Etter terrorhandlingen i Manchester dukket det raskt opp falske «etterlysninger» etter personer som skulle ha vært med på konserten. Det samme skjedde i Las Vegas.

Blant annet hevdet Twitter-brukeren @immyxrx at faren hans/hennes var savnet:

Meldingen ble avslørt som en bløff – bildet var av en pornostjerne – og @immyxrx ble kastet ut av Twitter. Men både denne og flere andre, tilsvarende «savnet»-meldinger ble spredt tusenvis av ganger før de ble avslørt og slettet.

Samtidig var det svært mange som hadde genuine bekymringer om hvordan det hadde gått med deres nærmeste etter skyteepisoden.

3. Jakten på Geary D.

Noen timer etter skytingen fortalte Las Vegas-politiet at de ønsket å komme i kontakt med en navngitt kvinne fordi hun hadde en tilknytning til den mistenkte gjerningsmannen.

Nettbrukere fant raskt frem til kvinnens kontoer i sosiale medier. Der fant de også en mann fra delstaten Arkansas som delte hennes etternavn. Alle som vil, kan finne ham på nett. Vi velger å kalle ham Geary D.

Denne mannen har ikke, så vidt vi vet, noe med skyteepisoden i Las Vegas å gjøre. Men i noen timer på mandag ble han omtalt – og hetset – utallige ganger på nett som om han var massedrapsmannen.

Facebook-siden hans inneholder lite informasjon, men det fremgår at han er en motstander av president Donald Trump. Dette ble raskt et stort samtaletema på mer eller mindre seriøse diskusjonssider som 4chan, der skyteepisoden av flere ble omtalt som en politisk handling fra den ytterste venstrefløyen i amerikansk politikk.

Han ble også identifisert som den sannsynlige gjerningsmannen av flere Trump-vennlige Twitter-brukere, deriblant mannen bak nettstedet Gatewaypundit.

4. Google gir feilinformasjonen legitimitet

Dersom man søkte på Geary D.s navn i timene etter masseskytingen, ble man møtt med henvisninger til nettsider som satte ham i tilknytning til hendelsen.

Og ikke nok med det: Google inkluderte også diskusjonssidene fra 4chan, et nettsted som ofte forbindes med konspirasjonsteorier og høyreekstremisme, i oversikten sin over dagens nyhetstoppsaker.

Med andre ord: Lesere som ønsket nyheter om Las Vegas-skytingen, ble henvist av Google til ren – og politisk motivert – feilinformasjon.

Flere nettsteder, deriblant Gizmodo og Buzzfeed, var tidlig ute med å legge merke til hvordan Google dermed bidro til spredningen av falske nyheter.

Mike Blake / Reuters

Magasinet The Atlantic påpeker at Google i 2014 besluttet å legge inn andre kilder enn nyhetskanaler i nyhetsoversikten sin, og at dette er årsaken til at svikter som dette kan oppstå.

Overfor The Atlantic tar Google selvkritikk.

– Dette skulle ikke ha skjedd, og vi skal fortsette å endre på algoritmene for å forhindre at det skjer igjen i fremtiden, sier en talsperson for selskapet.

5. Facebook stanset heller ikke de falske nyhetene

Mens seriøse nyhetskilder ventet med å publisere informasjon om massakren til det var bekreftet av politiet eller andre troverdige kilder, valgte redaktørløse nettsteder som Facebook å løfte frem informasjonskanaler som er kjent for å spre propaganda og feilinformasjon.

Blant annet dukket det russiske nettstedet Sputnik opp som en hovedkilde for folk som søkte etter informasjon om skytingen, noe blant annet Kevin Roose ved The New York Times oppdaget mandag formiddag.

Right now, FB's trending topic page for the Las Vegas shooting features two (2) posts from a Russian propaganda outlet. pic.twitter.com/jDR1V0zzPy — Kevin Roose (@kevinroose) October 2, 2017

Sputnik er kjent som et propagandaverktøy for russiske myndigheter. Blant sakene Facebook bidro til å dele, var en «nyhet» om at FBI skal ha ment at gjerningsmannen hadde forbindelser til den såkalte islamske staten (IS) – noe som ikke er sant.

Facebook gjenga også uriktig informasjon på «krisesiden» som ble opprettet i forbindelse med skytingen for å holde pårørende og andre interesserte oppdaterte, ifølge CNN.

Facebook har gjentatte ganger lovet å jobbe for å løse problemet med hvordan selskapet brukes til å spre falske nyheter.

I juni avviste Facebook-ledelsen på årets generalforsamling et forslag om å utarbeide en rapport for å avdekke hvor stort problemet med falske nyheter faktisk er for selskapet.