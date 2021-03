50.000 rohingyaer husløse etter storbrann i flyktningleir

Så mange som 50.000 rohingya-flyktninger er blitt hjemløse etter at en storbrann ødela tusenvis av hus i en flyktningleir ved Cox's Bazar i Bangladesh.

En av leirene for rohingyaflyktninger i Bangladesh var mandag rammet av storbrann. Foto: Shafiqur Rahman / AP / NTB

NTB

22. mars 2021 15:57 Sist oppdatert nå nettopp

Brannen er den tredje i leirene på fire dager og den desidert største. Mange av boligene er laget av bambus, som brenner lett.

– Rundt 15.000 familier har mistet hjemmene sine, opplyser seniorrådgiver Cathrine Tranberg Hårsaker i Røde Kors til NTB.

– Mange har mistet det lille de eide etter å ha kommet som flyktninger til Bangladesh med kun klærne de hadde på seg. Dette er en stor krise for mennesker i en allerede svært sårbar situasjon, sier hun.

Hårsaker jobbet selv i Cox's Bazar fram til slutten av 2019, med beredskapsplaner for FN, lokale myndigheter og Røde Kors.

Over 1 million rohingya-muslimer bor i spinkle og brannfarlige bygninger i de enorme leirene rundt 300 kilometer fra hovedstaden Dhaka. Nesten 750.000 av dem krysset grensa etter at de militære i Myanmar gikk til angrep på dem i 2017.

Vanskelig å slukke

Brannen brøt ut mandag ettermiddag og spredte seg raskt. Både boliger, helsesentre og distribusjonssentre ble ødelagt. Først langt ut på kvelden, etter ti timer, var mesteparten av brannen slukket.

– Vi slukket brannen på ett sted, men den blusset opp igjen med det samme på et annet sted, sier Mamunur Rashid, som er blant lederne i leiren.

Situasjonen er uoversiktlig, og det er også frykt for at folk har mistet livet. En politimann opplyser at de har hørt at fem mennesker døde i brannen – tre barn og to kvinner. Men opplysningene er ikke bekreftet ettersom levningene ennå ikke er funnet.

Rohingya-flyktninger har greid å redde noen av eiendelene sine fra brannen, som fortsatt raser. Foto: Shafiqur Rahman / AP / NTB

Flyktningene ved Cox's Bazar er fordelt på 34 leirer, og minst fire av dem er nå nesten helt ødelagt, opplyser Mohammad Noor, en lokal leder blant rohingyaene.

Ifølge Hårsaker er mange av de husløse blitt innkvartert i fellesbygg i andre leirer etter brannen. Hun tror det blir en kamp mot klokka å få dem innkvartert i vanlige hus før regntiden kommer i midten av juni.

– Nok et knusende slag

– Brannen er nok et knusende slag mot rohingyaflyktningene som bor her. Risikoen for brann i disse tett befolkede og trange områdene er enorm, skriver Redd Barna.

En av organisasjonens hjelpearbeidere, Tayeba Begum, forteller at folk skrek og løp i alle retninger, deriblant barn som ropte etter familiene sine.

Fredag brant det på to ulike steder i leirene, og mange boliger ble ødelagt. I januar brøt det også ut to store branner. Tusenvis ble hjemløse i tillegg til at fire Unicef-drevne skoler ble ødelagt. Men mandagens brann skal være den verste siden 2017.

– Ikke tilfeldig

Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent, men en ansatt i Amnesty International i Sør-Asia antyder at den kan være påsatt.

– Hyppigheten av brann i leirene er for tilfeldig, spesielt når resultatet av tidligere etterforskninger av hendelsene ikke er kjent, og det fortsetter å gjenta seg, skriver Saad Hammadi på Twitter.

De siste månedene har myndighetene i Bangladesh forsøkt å få flyktningene til å flytte til en avsidesliggende øy i Bengalbukta, men mange vegrer seg ettersom den er svært utsatt for sykloner og flom. Så langt har 13.000 rohingyaer flyttet til øya.