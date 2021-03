FN-utsending advarer mot blodbad i Myanmar

FNs spesialutsending til Myanmar advarer mot full borgerkrig og et nært forestående blodbad og ber Sikkerhetsrådet gjøre mer for å forhindre det.

Et blodbad er nært forestående i Myanmar, advarer FNs spesialutsending til landet, Christine Schraner Burgener. Foto: AP / NTB

Onsdag orienterte Christine Schraner Burgener FNs sikkerhetsråd om situasjonen i Myanmar, der landets militære grep makten i et kupp 1. februar.

Kuppet har utløst store demonstrasjoner, som blir slått hardt ned på av landets sikkerhetsstyrker.

510 sivilpersoner er blitt drept av militærregimet i Myanmar siden kuppet 1. februar, ifølge tall som den lokale organisasjonen Assistance Association for Political Prisoners har fått bekreftet.

Som Aftenposten tidligere har omtalt, blir sivile, også barn, skutt og drept av sikkerhetsstyrkene i stort omfang.

En kvinne gråter etter at en mann ble skutt og drept under en demokratidemonstrasjon 27. mars. Foto: Reuters

Schraner Burgener ba Sikkerhetsrådets medlemmer, blant dem Norge, om «å gjøre det som trengs, det Myanmars innbyggere fortjener, for å forhindre en flerdimensjonal katastrofe i hjertet av Asia».

FNs spesialutsending understreket at hun fortsatt er åpen for dialog med kuppmakerne, men advarer om at tida er i ferd med å renne ut.

General Min Aung Hlaing leder militærregimet som nå slår hardt ned på folkets krav om frihet og demokrati. 27. mars feiret militærjuntaen seg selv, samtidig som de fortsatte å drepe sivile i hele landet. Foto: Reuters

– Dersom vi venter til de er klare for dette, vil situasjonen på bakken bli stadig verre. Et blodbad er nært forestående, sa hun i Sikkerhetsrådet.

USAs utenriksdepartement beordret onsdag amerikanske ansatte til å forlate Myanmar.

Ordren gjelder det som blir omtalt som ikke-vesentlige ambassadeansatte.

I midten av februar oppfordret departementet sine ansatte og deres familier til å forlate Myanmar frivillig.