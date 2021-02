Svensk minister angrer ingenting ett år etter at pandemien startet

Sosialminister Lena Hallengren mener at den svenske regjeringen har håndtert koronapandemien så godt den har kunnet og sier hun ikke ville gjort noe annerledes.

Sveriges sosialminister Lena Hallengren på en pressekonferanse om vaksinering. Foto: Jessica Gow / TT / NTB

20 minutter siden

Ingen nordiske land er nærheten av å ha like mange koronaofre i forhold til innbyggertallet som Sverige, viser en oversikt fra Johns Hopkins-universitetet.

Så langt har 608.411 personer fått påvist smitte i Sverige, og pandemien har kostet 12.428 mennesker livet, viser tall fra Folkhälsomyndigheten.

Sverige hadde lenge langt mindre inngripende tiltak mot koronapandemien enn Norge, og fikk faglig kritikk for å være skråsikre på egen strategi og lite ydmyke for innspill.

Som øverste ansvarlige for den svenske helsetjenesten har sosialminister Lena Hallengren ansvaret for håndtering av pandemien. Sosialministeren har også ansvaret for den svenske eldreomsorgen, der de fleste dødsfallene har skjedd. I november fikk håndteringen strykkarakter i en rapport fra den svenske Helsetilsynet.

På spørsmål om hun ville gjort noe annerledes, svarer hun:

– Nei, det er faktisk ikke det. Det hadde vært en annen sak hvis vi ofte hadde sittet og tenkt «skal vi gjøre slik eller slik?», men slik opplevde jeg ikke noen dag, sier hun i et intervju med Aftonbladet lørdag.

Etterhvert som dødstallene i Sverige har økt, har også kritikken mot landets håndtering blitt sterkere.

– Det er klart at det er ganske tøft å bli anklaget for å ha drept 12.000 mennesker, sier Hallengren.

Den svenske koronastrategien er blitt kritisert både i Sverige og utlandet, men Hallengren mener at bildet av at regjeringen har trukket beina etter seg, er feil.

– Jeg kjente i stedet at vi sprang så fort vi kunne hver eneste dag, sier hun.