Geert Wilders lurte alle. Han var ikke politisk død.

En pianist med doktorgrad presset Geert Wilders ut over sidelinjen. Mange regnet med at en av Europas ledende høyreekstremister var politisk død. De tok feil.

«Ikke stem på angst og hat», oppfordrer en demonstrant. Men Geert Wilders og partiet hans blir sannsynligvis nest størst i valget i mars. Foto: Peter de Jong, AP/NTB

28. feb. 2021 12:20 Sist oppdatert nå nettopp

I Carl I. Hagens tid som Frp-leder ble han kalt «partieier». Det var billedlig talt.

Når man sier det samme om Geert Wilders, er det bokstavelig. Den nederlandske politikeren er eneste medlem i Partiet for frihet (PVV), som han grunnla for 15 år siden. Fordelen hans er at han bestemmer alt. Han setter opp valglister og bestemmer politikken.

De som misliker ham, kan gå et annet sted.

Wilders er en mester i politisk merkevarebygging. Det bølgende og blekede håret hans er en del av strategien, sier han. Med uttalelser og twittermeldinger som er egnet til å sjokkere, bygget han seg opp til å bli en stor politisk kraft i Nederland.

Sammen med franske Marine Le Pen etablerte han et nettverk av innvandringsfiendtlige, EU-skeptiske og nasjonalistiske partier. Wilders fremsto som en leder i den europeiske «nasjonalkonservative» bevegelsen.

Sammen med Marine Le Pen er Geert Wilders en lederskikkelse på ytre høyre fløy i Europa. Foto: Wolfgang Rattay, Reuters/NTB

Uventet konkurranse

Ved valget i 2017 ble Partiet for frihet (PVV) Nederlands nest største. Wilders fikk 13 prosent av stemmene. Det ga 20 av landets 150 parlamentsplasser.

En nykommer i valget fikk 1,8 prosent og to representanter. Den mye yngre historikeren Thierry Baudet (38) og hans parti Forum for demokrati (FvD) var helt ferske i politikken. Han fremsto som en «Wilders med doktorgrad». Strategien var egnet til å gjøre innvandringsmotstand mer akseptabelt i bredere kretser.

Mens Wilders hakket løs på «elitene», var Baudet mer opptatt av at det er feil elite som styrer. Han legger ikke skjul på at han er elitær og ser på seg selv som overlegen de etablerte politikerne.

Etter at han ble valgt inn i parlamentet deltok han sjelden i debattene, men han fikk båret et piano opp på kontoret sitt. Favorittmusikken er Franz Schubert.

Thierry Baudet smilte langt bredere enn statsminister Mark Rutte da de møttes til debatt i 2019. Foto: Piroschka van de Wouw, Reuters/NTB

Vippet Wilders fra tronen

De to første årene etter 2017-valget så Baudets strategi vellykket ut. Wilders og PVV falt som en stein på meningsmålingene. Baudet og FvD steg. Ved lokalvalgene i 2019 ble FvD landets største parti. Baudets parti fikk dobbelt så stor oppslutning som Wilders’.

Forklaringene var mange. Geert Wilders er personlig næringsdrivende i politikk. Ulempen med det er at nederlandske partier får statsstøtte etter hvor mange medlemmer de har. Sammen med Wilders’ enevelde betyr det at PVV ikke har klart å bygge opp en organisasjon og en økonomi som kan drive moderne valgkamp.

Baudet har lagt stor vekt på å verve medlemmer. Partiet hans fikk langt større ressurser enn konkurrenten. Og han fremsto som mindre drevet av hat.

Utad virket Baudets rolle i FvD nesten like eneveldig som den Wilders har i PVV. Så lenge han pustet statsminister Mark Ruttes parti i ryggen, var det lite opposisjon internt i partiet.

Skandaler, antisemittisme og splittelse

I fjor høst spurte avisen de Volkskrant i en overskrift: «Et dobbelt jordskjelv til høyre: Hvorfor gjør Wilders det plutselig mye bedre enn Baudet?»

Det var gått halvannet år etter at Baudet luktet på rollen som leder for landets største parti. Plutselig kjempet han for sitt politiske liv.

Nedturen begynte før pandemien.

Da FvD ble opprettet i 2016, fikk Baudet hjelp av en erfaren organisator. Men Henk Otten gikk lei av partilederens forfengelighet. I et intervju med NRC Handelsblad begikk han rene karaktermordet på Baudet. Partilederen svarte med å anklage Otten for underslag.

En stund så det ut som om Baudet kunne bli ekskludert eller ville trekke seg. Gjennom intriger som kunne vært manus i en politisk såpeopera, kom han ut som vinner.

Med fallende meningsmålinger og uten Ottens beroligende nærvær ble Baudet mer rabiat. For et år siden sendte han ut meldinger på Twitter om «to kjære venninner». De var blitt antastet av fire marokkanere på et tog. Tilhengerne likte budskapet og spredte meldingen.

Senere viste det seg at marokkanerne var billettkontrollører. «Trakasseringen» fantes det ingen vitner til.

Anklagene om rasisme økte da medier fikk tilgang til lukkede nettfora hvor FvDs ungdomsorganisasjon diskuterte innvandrere. Det var både rasistiske og antisemittiske budskap.

«Forum» var ikke lenger et alternativ for dem som mislikte Wilders’ direkte tale.

Fakta Geert Wilders Geert Wilders er født i Nederland i 1963. Som ung jobbet han noen år i Israel og reiste mye i arabiske land. Han ble sjokkert over forskjellen på demokratiske Israel og de vanstyrte arabiske monarkiene. I 1990 ble han rådgiver i det liberalkonservative partiet VVD. Fra 1998 representerte han partiet i parlamentet. I 2004 brøt han med partiet etter at han ble kraftig kritisert for uttalelser om islam. Året etter opprettet han PVV. Fra 2010–2012 var han støtteparti for Mark Ruttes regjering. Da han trakk støtten, ble Rutte svært bitter. Wilders er dømt for hatprat etter verbale angrep på marokkanere i Nederland. Han er en av Europas best bevoktede politikere etter utallige trusler. Vis mer

Pandemi og rasisme

Thierry Baudet er også en av pandemiens politiske ofre. For et år siden gikk han langt i å kreve hardere tiltak mot smitten. Da skilte han seg ikke ut i opposisjonen. Han fikk mer oppmerksomhet etter at han snudde. Men å hevde at pandemien ikke er stort verre enn en influensa, er ingen vinnersak. Viruset har drept over 15.000 nederlendere.

Derfra beveget han seg til antydninger om at viruset er spredd av forretningsmannen George Soros. Angrep på finansmannen og filantropen Soros er vanlig blant antisemitter.

«Thierry Baudet, et populistisk vidunderbarn, ødelegger partiet han skapte», skrev britiske The Economist i en overskrift før jul i fjor.

Derfra har det bare gått nedover. I februar avslørte tidsskriftet Elsevier at det ikke bare er i ungdomsorganisasjonen man utveksler rasistiske budskap. Baudet og andre partiledere deltar for fullt med både rasisme og antisemittisme. Baudet skal ha svart på anklagene at alle han kjenner er antisemitter.

Frem fra skyggene

Mens resten av nederlandsk politikk har sittet ringside og sett Baudet slå knockout på seg selv, drev Geert Wilders med sitt. Sakte, men sikkert har han hanket inn velgerne sine igjen. Nå nærmer han seg gamle høyder.

Baudet virker stadig mer desperat i valgkampen før velgerne sier sitt 17. mars. NRC Handelsblad mener at han har lært å drive valgkamp av Donald Trump. Han snakker om valgfusk, løgnaktige medier og at korona bare er bløff. For en uke siden sa han at rettssaken i Nürnberg etter annen verdenskrig ikke var legitim.

Et av de siste valgløftene hans er et nederlandsk romprogram som skal sette en nederlender på månen.

Statsminister Mark Rutte får ganske sikkert ordre fra den nederlandske kong Willem-Alexander om å danne ny regjering etter valget. Rutte har allerede utelukket å gi noe som helst innflytelse til de to på ytre høyre fløy.