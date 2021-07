Russerne kan nekte å ta vaksine. Men da kan de miste jobben.

Vaksinekøene har vokst i takt med strenge krav i Moskva den siste uken. Alena Sjemusjurina (52) innrømmer at hun har tvilt på om vaksinering er en god idé. Foto: Polina Jedakova

MOSKVA (Aftenposten): Dette er de nye grepene Russland gjør for å stoppe den voldsomme smitten.

Helene Skjeggestad Korrespondent i Russland

2. juli 2021 10:33 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg har nok ventet litt lenge, ja. Jeg er treg, sier Alena Sjemusjurina (52). Hun står i vaksinekø på kjøpesenteret GUM ved siden av Den røde plass i Moskva. Selv ble hun vaksinert for to dager siden. Det gikk så bra at hun nå har overbevist mannen om å ta imot vaksine i dag.

– Jeg vil ikke bli syk. Derfor tok jeg den. Men det har vært så mye forskjellig informasjon i mediene at jeg har vært tvilende. Men det gikk fint, og jeg fikk en is etterpå som smakte bra, sier hun.

Flere Aftenposten snakker med i køen, har ventet lenge med å ta vaksine. Noen har tvilt på om det har vært trygt. Andre har vært syke og har hatt antistoffer som nå er borte. Som legen Pavel (28):

– Jeg har overtalt familien min til også å ta den. Men jeg er skeptisk til at man nå legger så mye press på dem som tviler. Man må snakke med dem, ellers blir de bare mer skeptiske, sier han.

Pavel (28) har fått plass i vaksinekøen på kjøpesenteret GUM. Køen er lang, men går fort unna, Mange risikerer å miste jobben om de ikke lar seg vaksinere. Foto: Polina Jedakova/Aftenposten

De titalls menneskene på GUM er ikke de eneste som har stilt seg i kø de siste ukene. Russland har det siste halve året hatt et lavt tempo i vaksineringen. Faktisk var det så lavt at hvis man skulle oppnå flokkimmunitet i Moskva, ville det kunne ta opp mot syv år.

Men nå flokker russerne seg om landets vaksinestasjoner. Det er ikke tilfeldig.

Stort utbrudd

Lyden kom tilbake for fullt for noen uker siden. Moskvas ambulanser kjørte igjen i skytteltrafikk gjennom byen. Det var ikke engang nødvendig å sjekke smittetallene. Lyden stadfestet det man lenge hadde fryktet: Russland er midt i et nytt koronautbrudd.

Mandag ble det registrert rekordmange koronarelaterte dødsfall i Moskva og St. Petersburg.

Mens Europa stengte ned i høst, valgte Russland en annen strategi. I fjor vår stengte landet fullstendig ned. Da det åpnet igjen om sommeren, forsvant også de fleste strenge tiltakene. Og de har holdt seg borte til tross for et overdødelighetstall som vitner om enorme lidelser.

Fra april i fjor til april i år har 475.000 flere mennesker dødd sammenlignet med tidligere år. Også russiske myndigheter har vedgått at dette i stor grad skyldes koronaviruset.

Men til tross for en smitte som er ute av kontroll, et nesten helt åpent samfunn og høye dødstall: Et flertall av russerne ville ikke la seg vaksinere.

Frem til nå.

Fakta Koronaviruset i Russland Det er registrert over 5,4 millioner smittede i Russland. Det offisielle dødstallet er på 131.671, ifølge John Hopkins University. 16.825.846 vaksiner skal være satt. Det gir en vaksineringsgrad på nesten 12 prosent. Det er store mørketall. Russiske myndigheter melder om en overdødelighet på 475.000 fra april 2020 til april 2021 sammenlignet med tidligere år. Vis mer

Tar grep

Vaksinasjonsraten i Russland er nesten doblet den siste uken, ifølge russiske myndigheter. I tillegg eksporterer landet vaksiner. Nå er pågangen så stor at det flere steder er meldt om vaksinemangel.

Det skyldes at lokale russiske myndigheter svinger pisken. I Moskva er det innført svært omfattende tiltak:

Nå er det obligatorisk vaksinasjon for 60 prosent av alle som arbeider i et serviceyrke eller et annet yrke der man er i kontakt med mennesker. Det vil si alt fra frisører til butikkmedarbeider, drosjesjåfør, lærere og kelnere. De må være fullvaksinert før 15. august.

Sykehusene i Moskva vil ikke ta imot uvaksinerte pasienter til behandling, med mindre det er en nødssituasjon

Restauranter og kafeer vil bare servere gjester som kan bevise at de er vaksinert, har tatt en koronatest nylig eller har vært syke i løpet av de siste seks månedene.

Et titall andre regioner har også innført nye, strenge tiltak.

Andrej Kolesnikov er ekspert på russisk innenrikspolitikk. Han mener at det man nå ser, er politisk autoritarisme i hverdagspolitikken.

– Det finnes en hær av mennesker som er avhengige av penger fra russiske myndigheter. De kan lett tvinges til enhver handling som å stemme, vise støtte til myndighetene og nå: å bli vaksinert, sier han.

Han mener dette gjelder millioner av mennesker som leger, lærere, militære, folk i sikkerhetstjenester og statseide selskaper.

Deler Europa i to

Russiske myndigheter har sett seg nødt til å ta sterke grep fordi vaksineskepsisen i landet er svært høy.

For mens noen russere hastet mot vaksinestasjonene i helgen, valgte andre å uttrykke denne skepsisen. På Pusjkin-plassen i Moskva sentrum var det lørdag langt mellom munnbindene og kort mellom menneskene. Hundrevis hadde samlet seg for å markere motstand mot det de mener er obligatorisk vaksinering. Demonstrasjonen startet fredelig, men endte med at flere ble pågrepet.

Omtrent 200 mennesker hadde møtt opp for å demonstrere mot Moskvas vaksinepolitikk. Foto: Polina Jedakova/Aftenposten Etter en fredelig start, ble flere pågrepet, Foto: Polina Jedakova/Aftenposten

– Putin lovet at vaksineringen skulle være frivillig. Men de under ham mener den skal presses gjennom. Det gjør ham til en svak president, sier Valerij Rasjkin til TV-kanalen Dozjd. Han er politiker for Kommunistpartiet og en av initiativtagerne til demonstrasjonen.

Han snakker trolig til flere enn dem som møtte opp. 62 prosent av russere sier nemlig at de er skeptiske til å ta en vaksine mot koronaviruset. Det viser en undersøkelse som Levada-senteret gjennomførte i mars.

Det gjør russerne til et av landene med størst vaksineskepsis. Sammen med Russland finner man andre land i Øst- og Sør-Europa.

Denne uken ble det for eksempel klart at Danmark kjøper 1,17 millioner Pfizer-vaksiner fra Romania. Landet får ikke brukt dem selv. Også Sverige vil få flere doser fra Romania og Bulgaria.

Ser man på kartet over andel ikke-vaksinerte i Europa, går det et skille mellom vest og øst. Det handler noe om tilgang til vaksiner, men ikke bare det. I Slovakia hadde i juni bare 5000 bestilt time for å få ta en av landets 200.000 vaksinedoser med den russiske vaksinen Sputnik V.

Eksperter peker på at dette handler om to ting som også henger sammen med hverandre:

Tillit til myndighetene Troen på konspirasjonsteorier

– Vaksiner er regulert, anbefalt eller krevd av myndighetene. Så hvis du har problemer med eller mistillit til myndighetene, vil du tenke deg om før du aksepterer en vaksine. Det sier Heidi Larson til Euronews.

Hun er direktør for et vaksineprosjekt ved London School of Hygiene & Tropical Medicine.

En studie gjennomført av organisasjonen Balkan in Europe Policy group peker på at dette handler om historien:

Konspirasjonsteorier er utbredt blant folk som tidligere lå under harde kommunistiske regimer.

I Russland tror for eksempel 64 prosent av de spurte at koronaviruset er et biologisk våpen.

«En majoritet i regionen har ikke planer om å vaksinere seg. Antallet som ønsker vaksine, er langt lavere enn andre steder i Europa», konkluderer studien som er gjengitt av nyhetsbyrået AP.

Neppe et forbilde

Eksperter som Aftenposten har snakket med, mener at Russland nå har malt seg inn i et hjørne.

– Arven fra myndigheter som i årtier har løyet, har ført til at kynisme er blitt et nærmest automatisk instinkt, sier Mark Galeotti. Han er britisk Russland-kjenner og sikkerhetsekspert. Han mener at skepsisen også handler om at russiske statlige medier har hatt flere kampanjer mot vestlige vaksiner. Har man lett etter motargumenter mot vaksiner, har ikke det vært vanskelig å finne – selv om det bare har vært rettet mot de vestlige vaksinene.

Hverken Kolesnikov eller Galeotti tror at andre land som sliter med vaksineskepsis, vil se til Russland.

– Akkurat nå ser Russland ut som et galskapens land. Jeg tror ikke noen kommer til å kopiere dette, sier Kolesnikov.

Helene Skjeggestad er korrespondent i Russland. Følg hverdagen på Snapchat: Skjeggesnap