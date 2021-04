Floyd-saken: Juryen har kommet til en kjennelse i rettssaken mot Derek Chauvin

Juryen i rettssaken mot Derek Chauvin, den tidligere politimannen som er tiltalt for å ha drept George Floyd, har kommet til en kjennelse. Det er en spent stemning blant folk på stedet der Floyd døde.

20. apr. 2021 21:49 Sist oppdatert 10 minutter siden

Saken oppdateres.

Det opplyser domstolen til mediene som dekker saken. Det er ventet at dommen vil leses opp klokken 22.30 norsk tid.

Chauvin er tiltalt for forsettlig drap og to grader av uaktsomt drap.

Dødsfallet, som skjedde i mai i fjor etter at Chauvin hadde satt kneet sitt mot Floyds hals og nakke i over ni minutter, førte til voldsomme Black Lives Matter-demonstrasjoner. «Jeg får ikke puste», som Floyd ropte flere ganger, ble et slagord for hele bevegelsen.

I sin sluttprosedyre sa aktor i saken at selv et barn ville forstå at det som skjedde med Floyd var galt. Forsvarerne mener derimot at Chauvin handlet etter boka, og at Floyd døde av en hjertelidelse og stoffbruk.

Opprørt befolkningen

Rettssaken mot den tidligere politimannen Derek Chauvin har preget nyhetsbildet i USA og opprørt befolkningen. Flere uttrykker frykt for hva som vil skje hvis politimannen frifinnes. Nasjonalgarden har tatt plass i gatene i Minneapolis og flere amerikanske byer i frykt for opptøyer.

Tidligere har både dokumenterte tilfeller av politivold og frifinnelser i rettssaker knyttet til dette ført til voldsomme opptøyer i amerikanske byer.

President Joe Biden uttalte seg også om saken tirsdag, etter at juryen hadde trukket seg tilbake for dagen. Han antydet da at han håper Chauvin vil bli dømt for drap, og sa han ber for en korrekt dom.

– Det er overveldende etter mitt syn, sa Biden om bevisene i saken.

Spent stemning

Utenfor Cup Foods, stedet der George Floyd døde, er stemningen spent. Folk spekulerer på om det er et godt eller dårlig tegn at juryen har kommet til en rask konklusjon.

– Dette har vært intenst å gå og vente, men jeg trodde de ville bruke mer tid, sier Michael Reano.

I likhet med alle de andre Aftenposten snakker med håper han Chauvin blir dømt. Mange ønsker å se en så streng dom som mulig.

- Han burde få livstid, sier en Mike, en mann som kun vil gi fornavnet sitt.