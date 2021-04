Floyd-saken: Tidligere politimann funnet skyldig i alle tiltalepunkter. Ført ut av retten i håndjern.

MINNEAPOLIS/OSLO (Aftenposten): Juryen i rettssaken mot Derek Chauvin, den tidligere politimannen som er tiltalt for å ha drept George Floyd, har funnet ham skyldig i alle tiltalepunkter.

20. apr. 2021 21:49 Sist oppdatert nå nettopp

Chauvin er dermed kjent skyldig i forsettlig drap og to grader av uaktsomt drap. Straffeutmålingen vil trolig ta noe tid, muligens flere uker. Etter at rettsmøtet var ferdig, ble Chauvin påsatt håndjern og ført ut av rettslokalet.

Da dommeren leste opp juryens kjennelse brøt det ut vill jubel utenfor rettsbygningen.

– All three counts, all three counts! ropte den store menneskemengden, med henvisning til at Chauvin ble dømt på alle tre tiltalepunkter.

Etter at dommen ble kjent, brøt det ut vill jubel i gatene i Minneapolis. Foto: Øystein K. Langberg

I gatene i Minneapolis er det feststemning tirsdag kveld amerikansk tid. Biler tuter med horn. Folk vifter med store flagg.

For noen tok følelsene overhånd.

– Endelig kan vi puste. Endelig føles det som om noen lytter, sier Bri Graham (31) til Aftenposten mens hun tørker tårer.

Hun mener det er viktig at Chauvins dom ble streng.

– Nå trenger jeg ikke høre fra folk i kommentarfeltene eller en gal onkel at dette var et tvilstilfelle. Det var en soleklar dom. Aksepter den! sier hun.

Bri Graham tok til tårene da noen ropte «han ble dømt!» utover plassen foran rettsbygningen i Minneapolis. Foto: Øystein K. Langberg

Familien fikk telefon fra presidenten

USAs president Joe Biden ringte familien til George Floyd etter kjennelsen.

– Ingenting kan gjøre alt bedre, men i det minste er det en viss rettferdighet. Vi er alle så lettet, sa Biden til familien, ifølge Det hvite hus.

I en video av telefonsamtalen kan man se familiemedlemmer av Floyd som gråtende lytter til presidentens ord.

I sin sluttprosedyre sa aktor i saken at selv et barn ville forstå at det som skjedde med Floyd var galt. Forsvarerne mente derimot at Chauvin handlet etter boken, og at Floyd døde av en hjertelidelse og stoffbruk.

Dette bildet, som ble lagt frem som bevis i rettssaken, viser Floyd liggende på bakken med Chauvins kne i nakken. Foto: Darnella Frazier / Darnella Frazier

Den forklaringen kjøpte ikke juryen. De 12 jurymedlemmene har vært isolert på et hotell i over et døgn mens de er blitt enige om dommen, som måtte være enstemmig.

Fakta George Floyd George Perry Floyd ble født i oktober 1973 i Nord-Carolina og flyttet som liten til Houston i Texas sammen med mor og søsken. Han vokste opp i et område kalt Third Ward, der de fleste beboerne er afroamerikanere.

I 2014 flyttet han til Minneapolis for å starte på nytt etter en fengselsdom.

Den 25. mai 2020 døde han da han ble pågrepet av fire politimenn, hvorav den ene presset kneet sitt mot nakken hans i cirka 9 minutter mens han lå på bakken.

Samme dag hadde en butikkansatt anmeldt ham for å ha brukt en falsk pengeseddel.

Da han som tenåring gikk på skole i Houston, spilte han på skolens basketballag. På grunn av høyden sin ble han kalt «Big Floyd» og «Gentle Giant».

Som ung hadde han store drømmer, og i en skolestil skrev han at han ønsket å bli høyesterettsdommer.

Fra 1993 til 1995 gikk han på South Florida State College, der han også spilte både basket og amerikansk fotball.

Da han flyttet til Minneapolis, hadde han sonet en dom på fem års fengsel for væpnet ran i Houston.

I Minneapolis fikk han jobb som sikkerhetsvakt og altmuligmann på restauranten Conga Latin Bistro. Da utestedet ble stengt som følge av koronautbruddet, mistet han jobben.

Han etterlot seg en seks år gammel datter og en 27 år gammel sønn.

Den tidligere politimannen Derek Chauvin ble tirsdag dømt for alle tre tiltalepunkter, inkludert forsettlig drap, i Floyd-saken. Kilder: CNN.com, The Guardian, Texas Monthly, Ritzau Vis mer

Opprørt befolkning

Rettssaken mot Chauvin, som 25. mai i fjor satt på nakken til George Floyd i 9 minutter og 29 sekunder, har preget nyhetsbildet i USA og opprørt deler av befolkningen.

Før dommen uttrykte mange frykt for hva som vil skje hvis politimannen ble frifunnet.

Nasjonalgarden har tatt plass i gatene i flere amerikanske byer i frykt for opptøyer. I Minneapolis er skolene stengt de neste dagene.

Det er et massivt oppbud av sikkerhetsstyrker i Minneapolis Foto: John Minchillo / AP

Tidligere har både dokumenterte tilfeller av politivold og frifinnelser i rettssaker knyttet til dette ført til voldsomme opptøyer i amerikanske byer.

President Joe Biden uttalte seg også om saken tirsdag, etter at juryen hadde trukket seg tilbake for dagen. Han antydet da at han håper Chauvin vil bli dømt for drap, og sa han ber for en korrekt dom.

– Det er overveldende etter mitt syn, sa Biden om bevisene i saken.

Utenfor Cup Foods, stedet der George Floyd døde, var stemningen spent før juryens kom med sin beslutning. Foto: Øystein Langberg

Dette var tiltalepunktene:

Straffebestemmelsene i amerikansk rett er vanskelig å overføre direkte til norsk strafferett, mener jurist og kommentator Sofie Høgestøl.

Aftenposten bruker den norske betegnelsen forsettlig drap om det mest alvorlige tiltalepunktet.

– Det er veldig vanskelig å overføre lovbestemmelser fra et lands system til et annet, men jeg mener at de to første tiltalepunktene tilsvarer det som i Norge kalles grov kroppsskade med døden til følge. Det siste tiltalepunktet tilsvarer uaktsomt drap, sier Høgestøl til Aftenposten.

«Second-degree murder» med strafferamme 40 år: At Chauvin forårsaket Floyds død «uten hensikt» mens han begikk eller forsøkte å begå det som i norsk rett heter betydelig kroppsskade, altså grov vold.

«Third-degree murder» med strafferamme 25 år: At Chauvin forårsaket Floyds død ved å begå en handling som er farlig for den andre og uten å ta hensyn til den andres liv.

«Second-degree manslaughter med strafferamme 10 år: At Chauvin forårsaket Floyds død ved uaktsomhet.

Amnesty: Håper dommen kan være starten på endring i USA

Tirsdagens dom bør være starten på forandring i USA, mener John Peder Egenæs i Amnesty International.

– Dette betyr rettferdighet for George Floyd, men det kan bare være begynnelsen. Nå må amerikanske myndigheter ta grep for å sikre at ingen, uansett hudfarge, trenger å frykte overgrep i møte med politiet, sier Egenæs.