Underhusets tidligere speaker slutter seg til opposisjonen

John Bercow, mangeårig speaker i Underhuset, har forlatt toryene til fordel for Labour. Toryene er reaksjonære, iblant fremmedfiendtlige populister, hevder han.

John Bercow var medlem av Parlamentet for toryene i tolv år før han ble speaker i Underhuset. Her er han under en tenniskamp i London søndag. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP / NTB

NTB-AFP-AP

9 minutter siden

Den karismatiske og kontroversielle John Bercow var speaker i Underhuset i ti år og ble mot slutten en hodepine for brexit-tilhengerne i det konservative regjeringspartiet.

Høsten 2019 ledet han statsministerens spørretime for siste gang, og i helgen kunngjorde 58-åringen at han har meldt seg inn i det britiske arbeiderpartiet.

– Jeg er motivert av støtte til likhet, sosial rettferdighet og internasjonalisme. Det er Labours merkevare, sier Bercow til The Guardian.

Justisminister slår tilbake

Han anklager videre toryene under statsminister Boris Johnson for å være «reaksjonært, populistisk, nasjonalistisk og iblant også fremmedfiendtlig».

– Konklusjonen jeg har kommet til, er at denne regjeringen må erstattes. Realiteten er at Labour er det eneste redskapet som kan oppnå det målet. Det finnes ingen andre troverdige alternativer, sier Bercow.

Justisminister Robert Buckland avviser søndag beskrivelsen av partiet som fremmedfiendtlig. Bercows beslutning om å gi avkall på politisk nøytralitet «har faktisk den effekten å svekke kraften i stemmen hans i politikken», mener Buckland.

Etter folkeavstemningen som ga flertall or brexit, ble John Bercow anklaget for å trenere lovforslagene som var nødvendig for å gjennomføre utmeldingen. Foto: Frank Augstein / AP / NTB

Mot venstre

Bercow var parlamentsmedlem for toryene i tolv år før han ble valgt til den partipolitisk nøytrale stillingen som speaker. Til Sky News sier han at han ikke meldte seg inn i De konservative igjen etter at han gikk av som speaker.

Bercow er en sterk kritiker av Johnson, som frontet kampen for EU-utmeldelse lenge før han ble statsminister. Etter at Johnson tok over som partileder, har en rekke EU-vennlige politikere meldt seg ut av De konservative.

Bercow begynte sin politiske karriere på 1980-tallet under daværende statsminister Margaret Thatcher, men i løpet av årene har han beveget seg mot venstre.

Heltestatus

I 2017 skapte han raseri blant enkelte på høyresiden da han sa at USAs president Donald Trump ikke burde få tale i Parlamentet.

Etter folkeavstemningen som ga flertall or brexit, ble han anklaget for å trenere lovforslagene som var nødvendig for å gjennomføre utmeldingen. Han fikk slik heltestatus blant mange brexit-motstandere.

I løpet av sin karriere ble Bercow også anklaget for å ha mobbet ansatte, påstander han selv har benektet.

14.000 ganger

Da brexitdebatten var på sitt heftigste i Parlamentet i 2019, kunngjorde Bercow at han skulle gå av 31. oktober, den samme dagen som Storbritannia skulle forlate EU. Brexit ble utsatt, men Bercow ble ikke sittende på overtid.

Da hadde han ifølge BBC sagt sitt karakteristiske «Order!» i Parlamentet nærmere 14.000 ganger.

Selv hevdet Bercow at han var nøytral under debattene, men etter sin avgang kalte han folkeavstemningen et historisk feilsteg.